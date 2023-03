Guionista de The Last of Us asegura que el hongo asesino de la serie es “una amenaza real”

La última serie de HBO Max ha sido un rotundo éxito. Hablamos de The Last of Us, basada en el famoso videojuego homónimo. Luego de haber finalizado la primera temporada, la serie todavía sigue siendo discutida por los fans y ahora ha sido una de las mentes detrás de la historia quien ha salido a dar interesantes declaraciones.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Craig Mazin, uno de los guionistas de la serie, habló sobre interesantes detalles del argumento, admitiendo que el hongo Cordyceps puede ser una amenaza real para el mundo.

Cordyceps puede volverse en una amenaza real para el mundo

Recordemos que en la serie, el hongo Cordyceps es devastador y deja a los infectados completamente trastornados y repletos de mutaciones. En la entrevista, Craig habla sobre las indicaciones que le dieron a John Hannah durante el rodaje, actor que interpreta al doctor Neuman, que se encarga de explicar los alcances de los hongos al principio de la serie:

“Lo que le dije a John [Hannah] fue: ‘Lo que estamos haciendo en esta escena es decirle a la gente que esto siempre ha estado aquí’. Es real, es real en la medida en que todo lo que dice que hacen los hongos, lo hacen. Y actualmente lo hacen y lo han estado haciendo desde siempre. Hay algunos documentales notables que puedes ver que son bastante aterradores. Ahora su advertencia: ¿y si evolucionan y entran en nosotros?, desde un punto de vista puramente científico, ¿nos harían exactamente lo que les hacen a las hormigas? No me parece. Lo dudo. Por otro lado, tiene razón: el LSD y la psilocibina provienen de hongos,” contó Mazin.

La trama de The Last of Us se desarrolla en un mundo postapocalíptico en el que la mayoría de la población ha sido diezmada por una pandemia causada por un hongo, que los vuelve en una especie de zombies salvajes.

Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsay, la serie es el más reciente éxito de la plataforma de HBO, y ya está preparando la segunda temporada, que fue confirmada pocos días luego de haberse estrenado la primera temporada.