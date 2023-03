“Me voy a operar”: Fran Conserva reveló el grave problema de salud que la aqueja

En el capítulo de ayer en Milf, Francesca Conserva reveló que tendrá que operarse tras presentar inconvenientes de salud. Todo comenzó cuando en el espacio de TV+ (TV Más) conversaban sobre “cuál es tu comida favorita del otoño”.

“A mí me fascina el charquicán, me encanta la comida de esta época”, dijo al comienzo Aranzazú Yankovic y luego Berta Lazala comentó que le gustaría consumir “porotos con longaniza”.

Fue ahí que la hermana de Claudia Conserva mencionó que le encantaría comer eso, pero “¿por qué te vas a comer todas las longanizas? ¿Qué estás queriendo decir?”, preguntó a modo de broma Aranzazú.

Sin embargo, y un poco más seria, la panelista contó detalles del malestar que la aqueja. “Me voy a operar, ya que tengo un problema de reflujo muy grave, será en un mes más”, aseguró, tal como consigna Página 7.

Por último, Francesca Conserva le dijo a sus compañeras de programa que “todo lo que como me cae mal, entonces, soy gorda de papas y tallarines, que es lo que menos me da reflujo. Me gustaría comer una longaniza rica con ají, pero no puedo”, Finalizó.