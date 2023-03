“¡Mentirosos cu...!”: Acusados se retiraron furia del estudio de Carmen Gloria a tu servicio

Un tenso momento se vivió este martes en Carmen Gloria a tu Servicio, luego que una de las personas en la mediación abandonara abruptamente el estudio.

Eran Camila y Carlos, quienes llegaron hasta el programa de Carmen Gloria Arroyo para desalojar a sus arrendatarios, los cuales vivían hace cinco años en la propiedad, pero solo habían pagado dos meses de arriendo, tal como consignó Página 7.

“He ido a tribunales por violencia y maltrato, pero no he podido llegar a acuerdo”, dijo la afectada, quien señaló que el acuerdo era solo verbal y que no había firmado algo. Antes de estas palabras, Vania y Pablo, los acusados, se defendieron, pero no de la mejor forma, ya que la abogada consideró que su actitud no fue la mejor durante la mediación.

“No sé cómo decir esto. Esto se trata de un comportamiento socialmente aceptable, este lenguaje es antisocial, marginal, amenazas que constituyen delitos”, dijo Arroyo, respecto a una de las pruebas.

Acusados se retiraron molestos

Al escuchar las palabras de La Jueza, los acusados de tomarse la propiedad no encontraron nada mejor que retirarse muy enojados del estudio.

“Giovanni, vámonos de acá”, dijo furiosa la mujer, saliendo raudamente. “Yo le iba a pedir que se retirara”, dijo Carmen Gloria.

Luego, la conductora del espacio de ayuda social, le pidió a su acompañante que se acercara, para informarle que el desalojo de la propiedad era algo inminente. Pero no pudo hacerlo correctamente, porque él no se callaba.

“¿Vamos a seguir hablando los dos juntos? Estoy haciendo un máximo esfuerzo”, afirmó Arroyo, mientras él seguía con sus explicaciones. “Que le vaya bien”, lo invitó la jueza a abandonar el estudio.

Sin embargo, antes de irse, el hombre gritó furioso: “Mentirosos cu… son una tracalá de mentirosos (sic)”.

“Qué vocabulario más lindo aprendió este señor”, recalcó Carmen Gloria, quien luego hizo una aclaración, para que los televidentes no creyeran que lo que ella había hecho era un “descalificativo”.

“Cuando una persona tiene la incapacidad de vivir en sociedad, porque no respeta las reglas sociales y sus propias normas, actuando por sobre la ley de convivencia, se habla de un desadaptado social, que está afuera de este orden en el que vivimos todos. Muchas veces este tipo de personas terminan en la cárcel”, finalizó Carmen Gloria.