“Su troleo es mi sueldo”: Jordi Castell respondió irónico a polémica por exiliados

“Si fuera facho, como me han apuntado varios honorables ciber seres, no hubiera votado por este Presidente ni estaría preocupado por lo negligente y caótico del gobierno actual. Tampoco estaría a favor de la marihuana, ni del matrimonio igualitario”, con esas palabras Jordi Castell salió a defenderse de los odiosos comentarios que recibió en su cuenta de Instagram.

Esto, luego de hablar del actor Pedro Pascal en el programa “Tal cual” y decir que las familias exiliadas en la dictadura de Augusto Pinochet tenían “suerte”.

“Pedro Pascal me mueve el piso, muero por él....Él es completamente chileno, lo que pasa es que creció, por suerte… Yo siempre le he dicho a los exiliados la suerte que los hayan exiliado”, expresó, sacando ronchas en redes sociales.

Ante las fuertes críticas en su contra, aclaró que “si fuera facho no habría votado por todos los gobiernos de centro izquierda que han habido en los últimos treinta años (...); si fuera facho me importaría un pepino lo que piensen las mentes perturbadas por la polarización de ideas, las mismas que nos impiden respetar la diferencia y avanzar en un acuerdo que permita erradicar los cavernícolas que destrozan todo lo que no tenga que ver con su miseria y resentimiento”, se desahogó.

Jordi Castell responde a críticas

Finalmente, ironizó con las críticas recibidas.

“Agradezco de corazón todos sus comentarios y palabras, por muy ofensivas que sean ya que existe un formato de inteligencia artificial anexado que revisa mi cuenta completa. Va limpiando cada descalificación, rabia extrema e incluso deseos de verme en el cementerio. Su troleo es mi sueldo. Muchas gracias”, cerró el panelista de televisión.

También, respecto a su vecina Esther, la cual destacó en redes, pero colocando la foto de una famosa científica aseguró que “si tuviera una amiga imaginaria, no habría accedido a la oferta tan atractiva y muy bien remunerada de la investigación que hace el departamento de plataformas digitales de una prestigiosa universidad, para poner a disposición estadísticas, números y tendencias que pronto se revelarán por esta misma vía. En este caso, yo fui el que accedió a hacerlo acá”, se defendió.

