“Tiene una mente más abierta, más liberal”: Daniella Chávez no descarta reencuentro de Gala con Pinilla y besos con artista urbano

Daniella Chávez no descartó este martes que sean ciertos los rumores de Gala Caldirola respecto de su reencuentro amoroso con Mauricio Pinilla y los besos que se habría dado con un cantante urbano en la fiesta Bresh.

En el programa “Sígueme y te sigo”, donde la influencer ha sido invitada esta semana, fue que la modelo y empresaria aseguró que la española bien pudo haber regresado con el futbolista, debido a que “ellos tienen muy buena relación”, así como haberse dado besos con el cantante Pailita.

El apoyo de Daniella a Gala Caldirola

“Yo no fui, pero supe, porque yo vengo de México y quería descansar. Estaban ahí (...) yo no sé porqué la gente no saca fotos. Nada, que Gala lo pase bien, Gala es europea, tiene una mente más abierta, más liberal, entonces, quizás”, señaló Daniela, quien sorprendió con sus palabras a sus compañeros de panel del programa de TV+ al confidenciar que incluso compartió con ambos en una fiesta de celebración de este último Año Nuevo.

“Es que yo sé que ellos tienen muy buena relación con la familia. De hecho, yo pasé el Año Nuevo con la Gala y Pinilla. Este año nuevo. En la casa de una amiga hicimos una fiesta, en Chicureo, hicimos una fiesta que tiramos la casa por la ventana (...) no voy a decir el sector, pero fue una casa de una amiga que quisimos hacer una fiesta, tirar la casa por la ventana, una fiesta muy grande y con muchos invitados. Y entremedio de estos estaba Mauricio, sus hermanas, y llegó Gala con el Suro (Solar, manager de la hispana)”, reveló.

“Andaban juntos, no los vi a los besos, pero toda esa gente llegó en el mismo grupo, las hermanas de Pinilla, la Gala (...) había onda onda, ya todos sabemos que había onda. Por eso yo creo que ahora, este sábado (día en que supuestamente compartieron juntos en un asado de la familia de Pinilla), ella tiene muy buena relación con sus hermanas, le tiene mucho cariño todo el círculo a la Gala porque es muy buena persona, muy amorosa, quizás por eso estaba en el asado”, indicó la modelo, quien pese a afirmar la buena relación que tienen Pinilla y Caldirola, justificó que la española hubiese estado a los besos con Pailita.

“Está bien, así como los hombres andan con chicas jovencitas porqué ella no puede andar con uno joven”, reflexionó Chávez, quien incluso relató que del carrete de Año Nuevo no quiso subir videos de la hispana porque todos los invitados a los festejos andaban muy eufóricos.

“Esto ya se sabe, porque alguien filtró una foto de esa fiesta de Año Nuevo (...) de hecho, yo de hecho tenía videos con la Gala, pero no lo subimos porque la verdad es que estábamos todos (...)”, contó.

Sobre el final del programa, y luego de la inesperada confesión de Daniella, Titi García-Huidobro aportó con más datos respecto de los romances de la hispana.