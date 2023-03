“Todos cometemos errores y podemos cambiar”: Paul Pineda tras perdonazo de Faloon Larraguibel

El futbolista Jean Paul Pineda se refirió a la reconciliación con su esposa Faloon Larraguibel, luego de las imágenes que se filtraron en el concierto que Romeo Santos en el Movistar Arena. Ocasión donde disfrutaron del romántico momento, dejando atrás las acusaciones de infidelidad, celos y violencia que publicó la ex integrante del programa juvenil Yingo en el mes de febrero.

Fue tras ser consultado por la cuenta de Instagram Copuchas_TV1, la cual compartió las imágenes, que confirmó que están juntos nuevamente.

“Fuimos a disfrutar, lo pasamos increíble y pienso que en vez de enfocarse en lo malo, siempre está la posibilidad de ponerle más ganas a lo positivo. Más si junto con mi esposa tenemos una hermosa familia. Errar es humano pero aprender y caminar juntos de la mano y junto a Dios todo es posible”, señaló.

Además, agregó que errar es humano, pero ya cambió y le encanta verla feliz.

“Me encanta verla feliz. Ya sé que no le sirve a lo que se dedican a las polémicas, pero esto no es polémica es amor y cuando lo hay todo se puede...Dejen que las cosas fluyan...todos cometemos errores...todos podemos cambiar y evolucionar. Es hoy y no el pasado y claro que de mi parte di que hablar pero por ella y mis hijos haré lo que sea”, aseguró.

Las acusaciones de Faloon

Fue en febrero cuando denunció celos, faltas de respeto, violencia e infidelidades como los motivos que la llevaron a poner término a los tres años de matrimonio, pensando, principalmente en sus hijos, puesto que no quiere que ellos vivan lo mismo cuando grandes. Y por ende, los debe educar con el ejemplo.

“He pasado por una serie de episodios muy duros con falta de respeto, violencia, infidelidad, celos, etc.. Y para mí lo más importante y valioso en este mundo son mis hijos y quiero que jamás tengan que vivir algo así cuando sean adultos y yo tengo que darles ese ejemplo de nunca quedarse calladas”.

“Punto final, no haré más declaraciones”, sentenció la animadora de Zona Latina.