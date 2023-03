¿Clara Chía poliamorosa? el detalle que revela que le permite a Piqué tener otras novias sin problemas

La relación entre Piqué y Clara Chía Martí aparentemente va de lo mejor, y así lo dejó claro el futbolista en una reciente entrevista.

“Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo”, dijo el ex de Shakira, asegurando que no se arrepiente de la infidelidad a la cantante.

Los paparazzis han captado a Piqué y Clara Chía en diferentes oportunidades y se muestran juntos y felices, pero parece que hay una razón para eso.

Y es que al parece r la joven de 24 años le da la libertad que él siempre quiso de poder estar con otras mujeres, mientras ella sea la oficial.

¿Clara Chía poliamorosa? Aseguran que le permite a Piqué tener más novias con tal que no la deje

Los propios fans se dieron cuenta que Clara Chía Martí puede estar a favor del poliamor pues sigue una cuenta de Instagram dedicada a compartir información sobre relaciones “no monógamas”.

La cuenta es @thepolyspot y en su leyenda tiene la frase “Dibujitos que hablan sobre no monogamias”, por lo que muchos han pensado que Clara es de mente abierta.

Y esto justificaría la razón por la que perdonó los cuernos que Piqué le puso con la abogada Julia Puig, pues para ella estaría bien que él ande con otras, mientras ella sea la oficial siempre.

Además, aseguran que no solo él puede tener otras relaciones, sino ella también, y por eso habría igualdad en los derechos de su relación.

Esto ha sorprendido a muchos en redes, pero aseguran que finalmente Piqué tiene lo que quiere, libertad para poder estar con las mujeres que quiera, algo que con Shakira claramente no tenía.

“Ah claro ahora todo tiene sentido”, “con razón le perdonó los cuernos, es que con tal que no la deje acepta lo que sea”, “claro con razón él está tan feliz con ella jaja”, “ya salió el peine, por eso quiere estar con esta, con Shaki no tenía eso”, y “que poco amor propio de esa, prefiere aceptarle otras mujeres con tal que siga con ella”, son algunos de los comentarios en redes.

Se desconoce si esto sea verdad, o solo especulaciones, lo cierto es que Clara y Piqué están más unidos y felices que nunca.