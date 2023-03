De vida humilde a una llena de lujos: así eran antes de la fama de Georgina Rodríguez y CR7

El 22 de marzo, Georgina Rodríguez fue una de las invitadas especiales al show español ‘El Hormiguero’ conducido por Pablo Motos, como parte de la promoción de la segunda temporada de su reality en Netflix ‘Soy Georgina’ que se estrenará el 24 de marzo de 2023.

La esposa de Cristiano Ronaldo, compartió un par de adelantos de lo que la gente podrá ver en su nueva serie, como los tatuajes que se hizo y que fueron documentados en la producción de Netflix, entre ellos, se plasmó la imagen de un ‘Ángel’, en alusión al hijo que perdió, comentando que verían una nueva cara tras vivir uno de los episodios más oscuros de su vida.

También habló sobre la crianza que han dado a sus hijos, los lujos que tienen y como es que ellos, no se definen como personas ‘materiales’ porque recordaban siempre el lugar de donde vienen, pues a cada uno le costó salir adelante proviniendo de familias humildes.

Antes de los lujos: este fue el pasado de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Durante la entrevista que hizo Pablo Motos a Georgina Rodríguez, hablaron sobre las enseñanzas que plasmaban en sus hijos para mantener los pies en la tierra, teniendo una vida como la que el futbolista ha logrado adquirir, valuada en aproximadamente 1000 millones de dólares.

Fue entonces que la argentina, de 29 años, recordó el pasado humilde y difícil que no solo ella enfrentó, sino su esposo, buscando que sus hijos valoren hasta la comida que tienen en su mesa, diciéndoles que hay pequeños que no tienen nada que comer, a su vez, platicó que sus hijos mantienen la emoción de ver a sus padres en televisión, eventos y shootings.

“Antes vendía bolsos, ahora los regala” el pasado de Georgina Rodríguez

Como parte de la promoción de la llegada de su nueva serie, Georgina Rodríguez, mantiene su frase acerca del trabajo donde conoció a CR7, “Antes vendía bolsos” , esta vez está regalando unos especialmente hechos con la lona del promocional de su serie que fue puesta en la gran Vía, no obstante, hizo hincapié en que no ha olvidado su pasado y que el dinero no la ha cambiado, al contrario, le ha servido para apoyar a los suyos.

Pero sabe que la vida de lujos es algo que no se forja de forma sencilla, recordando el pasado humilde que forma parte de su historia.

Nacida en Argentina, pero criada en Jaca, Huesca, que es una comunidad española donde vivió su infancia y parte de su adolescencia hasta mudarse a Madrid, para entonces, gran parte de sus amigos ya la llamaban ‘Gio’. Su primer empleo fue como camarera y su pasión por la danza la llevó a titularse como bailarina en la Royal Academy of Dance de Londres.

Pero fueron sus problemas económicos los que la llevaron a dejar la danza, comenzando a trabajar como vendedora en Gucci, acercándose a otra de sus grandes pasiones, la moda, fue ahí donde conoció a Cristiano Ronaldo, y es que durante la entrevista también compartió su habilidad para vender, diciendo que tiene el récord de ‘Mystery Shopper’, acumulando dos calificaciones perfectas.

Así fue la vida de Cristiano Ronaldo antes de convertirse en uno de los futbolistas mejor pagados

Cristiano Ronaldo, por otro lado, también vivió situaciones complicadas, creciendo en un barrio obrero de Funchal, Portugal. Fue entonces que a la edad de 10 años fue descubierto por el Sporting de Lisboa, cuando jugaba en el club Andorinha, donde su padre trabajaba como utillero, y habría sido él, su impulso para este deporte. Después de este suceso, habría hablado con su madre para acordar que viviía únicamente para el futbol.

Su infancia fue dura, pues comentó que recibía bullying y pasó por momentos difíciles que lo hicieron querer desertar, pero afortunadamente esto no sucedió.