Giselle Bündchen rompe el silencio y habla de su divorcio con Tom Brady

Luego de 13 años de matrimonio, Giselle Bündchen y Tom Brady pusieron punto final a su relación, todo mientras el jugador hizo público su regreso a los emparrillados.

La noticia impactó al medio deportivo, ya que protagonizaban una de las parejas más estables. Sin embargo, de un momento a otro tomaron la decisión de decir adiós.

Por este motivo se separaron Brady y Giselle

Al mariscal de campo lo dejó sumamente golpeado el divorcio. De hecho, no pudo retomar su mejor nivel, lo que llevó al fracaso a su equipo en la Ronda de Comodines de la NFL.

Durante varios meses, ambos se mantuvieron en silencio, sin dar declaración alguna sobre su separación, pero sus fans estaban ansiosos por saber alguna de las versiones.

Brady se dedicó a jugar, aunque en su podcast dio una que otra pista de los motivos exactos de su separación, aunque sin profundizar.

Sin embargo, luego de varios meses, Giselle acabó con los rumores y salió a dar su versión de lo ocurrido, motivo que la hizo viral en redes sociales.

La modelo rompió el silencio

De hecho, Bündchen rompió con los rumores y aclaró que su relación no terminó por el regreso de Brady al deporte profesional.

“Das el 100 por ciento de ti misma y es desgarrador cuando no acaba siendo aquello que esperabas y por lo que trabajaste. Lo único que puedes hacer es cumplir con tu parte. Es la cosa más loca que he escuchado. Siempre lo he animado y lo continuaré haciendo para siempre.

“Si hay una persona que quiero que sea la más feliz del mundo, es él, créanme. Quiero que todos sus sueños se hagan realidad”, relató la modelo.

El gran impedimento para seguir juntos fue su forma de pensar, pese a que habían estado en una relación desde hace 13 años.

“Lo que se ha dicho es una pieza de un rompecabezas mucho más grande. No es tan blanco y negro. Queríamos cosas diferentes. Cuando yo tenía 26 años y él 29, nos conocimos, queríamos una familia, queríamos cosas juntos.

“A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de que sólo queríamos cosas diferentes y ahora tuvimos que tomar una decisión, pero eso no significa que no ames a la persona”, sentenció.