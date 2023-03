“¿Llamo al equipo médico?”: Karen Bejarano protagonizó doloroso chascarro en Pasapalabra

Un cómico chascarro protagonizó Karen Bejarano en la edición de este miércoles de Pasapalabra, al celebrar en uno de los juegos del programa.

Cuando estaban jugando a la ‘Pista Musical’, Karen estaba toda emocionada junto a su equipo que también integraban Christian Ocaranza y Andrea Vergara. Fue justo cuando respondieron correctamente que la canción que sonaba era de Raffaella Carrá que quedó la escoba.

Esto, porque los tres hicieron el característico movimiento de la artista italiana, pero no se pusieron de acuerdo en la coordinación, lo cual provocó que chocaran sus cabezas fuertemente al mismo tiempo que cantaban “Para hacer bien el amor”.

Pasapalabra

“Estás bien?”, le preguntó inmediatamente Julián Elfenbein, animador del espacio de CHV, a Bejarano, quien cayó al piso, pero se reincorporó rápidamente, tal como consigna Página 7.

“Sí, estoy bien. Fue gracioso, no más, te lo juro, estoy súper bien”, respondió Karen, aunque luego bromeó con que se desmayaba en el estudio.

“Sí, estoy súper bien, no se me inflamó la nariz”, bromeó Elfenbein, poniéndose la ampolleta que ocupan para jugar, en dicha zona. Aunque despupes, igual le volvió a consultar a Bejarano: “¿Estás bien o llamo al equipo médico?”, a lo que ella dijo de nuevo que no.

