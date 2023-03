Nunca es tarde: 50 años después Elton John descubre el significado de Rocket Man

En 1972, cuando el mundo de cine quedaba impactado por la película El padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, musicalmente la canción Rocket Man, del cantante, Elton John, sacudió a millones de fanáticos y con el pasar de los tiempos se convirtió en la más importante de su riquísima trayectoria, inclusive, su alcance fue tan notorio que el nombre de la mítica interpretación sirvió también para titular la biopic del británico.

Sin embargo, tuvieron que pasar más de cincuenta años para que el pianista reconociera públicamente que por fin pudo entender y descubrir el significado de su letra, así lo dejó claro en su más reciente publicación en su cuenta oficial de la red social, Instagram.

“Aprende algo nuevo todos los días”

Con esas palabras, Elton John tituló su publicación para explicar junto al autor de Rocket Man, Bernie Taupin, el significado de la canción y de dónde salió la inspiración para poder escribirla.

“Fue una canción inspirada por Ray Bradbury de su libro de relatos cortos de ciencia-ficción titulado ‘El hombre ilustrado. En ese libro, había una historia llamada ‘El hombre cohete’ que trataba de cómo los astronautas en el futuro se convertirían en una especie de trabajo cotidiano. De ese texto tomé la idea”, explicó Taupin, amigo de John desde 1967 y que cinco años después trabajaron juntos para publicar una de las mejores canciones de la historia según la revista estadounidense, Rolling Stone.

Otro de los datos revelados medio siglo después es que la canción tiene un nombre más extenso: “Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)”, sin embargo, la idea de los autores era de llamarla “Rocket Man”, pero se enteraron que existía un tema con ese mismo nombre, de 1970, de una banda psicodélica estadounidense llamada Pearls Before Swine.

Rocket Man sonará por última vez en vivo en el cierre de la gira de despedida de Elton John, el próximo 25 de junio en el famoso Festival de Glastonbury en Inglaterra. La gira de despedida de Elton John, se convirtió en la que más recaudó dividendos económicos en toda la historia.