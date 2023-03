Otra verdad salió a la luz entre Margarita y Antonia y marca capítulo de “La ley de Baltazar”

En el capítulo emitido este miércoles en “La Ley de Baltazar”, se pudo ver una intensa y emotiva escena, protagonizada por Margarita (Amparo Noguera) y su sobrina Antonia (Daniela Ramírez), donde hablan sobre la relación de la exmonja con Baltazar.

“Yo sé que fui muy severa contigo, demasiado dura”, parte diciendo Antonia, a lo que su tía le responde que “yo también te quería pedir disculpas”.

Antonia le menciona a su tía que la carta que leyó de su mamá, donde pide a una familiar que la ayude a ocultar el embarazo de Margarita, “me di cuenta de todo lo que sufrió mi mamá y me di cuenta de cómo te viste afectada con todo esto (...) pero nuestra confianza se quebró tía, y será difícil reconstruirla”.

“Gracias a esta carta me di cuenta de la otra parte, de lo insegura que estaba mi mamá, no tenía idea de que las dos estaban enamoradas de mi papá y fue un error de mi mamá que ocultara tu embarazo, lo encuentro horrible, encuentro horrible que mi mamá para no perder a mi papá pusiera en riesgo a su hermana y su sobrino, dejé de ver a mi mamá con una víctima de todo esto”, dijo Antonia.

Margarita: “El amor que yo siento por ti y que siento por mis sobrinos es lo más profundo que tengo en la vida”.

Antonia: “Me parece horrible la relación tuya con mi papá, que todo el odio que sentí en un momento se está yendo, no tiene la misma fuerza que antes”.

Pero luego le hace la pregunta: “¿tu volverías a tener una relación con mi papá?”

“Yo no renuncié a mi vocación por tu papá, lo hice por mi hijo, porque tengo un hijo, ahora recién soy capaz de asumir eso”, le respondió Margarita.

Antonia le indicó que “yo puedo perdonar muchas cosas, pero que tú tengas una relación con mi papá nuevamente me parece horroroso, una falta de respeto a mis hermanos, una falta de respeto a la memoria de mi madre”.

“No te preocupes que eso no va a pasar”, le dice su tía.

La enfermedad

Antonia le dice a su tía que no le perdonará que su mamá se enfermara “por todo lo que le hiciste”.

“Eso no es cierto”, le responde Margarita y le explica: “mira Antonia, esto nunca se lo he contado a nadie, lo he tenido guardado por mucho tiempo, yo no soy la responsable, tu mamá tenía anemia, siempre pasó tiempos en cama, sintiéndose mal, fue siempre una persona muy enfermiza”.

“¿Y por qué yo no sabía?”, le pregunta, “porque ella no quería que la gente la mirara con lástima, pedía que no se hablara de eso”.