Por qué la boda de Lele Pons y Guaynaa estuvo a punto de cancelarse

Los cantantes Lele Pons y Guaynaa celebraron su boda hace algunas semanas, siendo uno de los temas más comentado en redes sociales, y ahora revelaron que estuvieron a punto de cancelar su unión.

A continuación, te contamos qué pasó y qué dijeron las celebridades acerca de su enlace.

La razón por la que Lele Pons y Guaynaa iban a cancelar la boda

En entrevista con el programa “El gordo y la flaca”, los famosos contaron que, a horas unir sus vidas, pensaron en la posibilidad de cancelar su boda, pues surgieron algunos imprevistos un día previo a la ceremonia.

Un día antes de la boda, el cantante se intoxicó con un alimento, por lo que no se sentía muy bien, y tuvo que tomar sueros, así que llegó a preguntarle a la influencer si era posible cancelar el evento.

“Había comido algo horrible, él me dijo: ‘¿Qué pasa si no nos casamos mañana?’ y yo: ‘Pues no nos casemos y ya, la salud es más importante’. Se sentía muy mal y yo había perdido a mi perro”, dijo Lele.

Por estos motivos, llegaron al punto de pensar que podrían cancelar el matrimonio.

“El drama del drama, al otro día por la mañana seguía con ganas de vomitar, me metí un suero y dije: ‘¿será que por la tarde no me caso?’”, agregó.

Lele Pons siempre estuvo enamorada de Guaynaa

Esta es una de las historias de amor más sonadas de los últimos años, pues, en una ocasión, Lele reveló que ella quedó flechada primero del músico, por lo que buscó enamorarlo hasta que lo consiguió.

Actualmente, forman una de las parejas más sólidas del medio y constantemente se están demostrando su amor.

A su boda asistieron diversas figuras, entre las que destacaron Chayanee, Paris Hilton, Sebastián Yatra y Camila Cabello, entre otros.