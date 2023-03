Power Rangers en Netflix: esto es lo que debes saber de la próxima película de los populares superhéroes

‘Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always’ es el nombre de la película que marca el regreso de los Power Rangers originales dentro de la plataforma streaming, Netflix.

Esta semana, los suscriptores de la plataforma fueron sorprendidos con el tráiler de esta película que busca revivir con nostalgia la infancia de muchos, a través de una historia que trae a viejos conocidos.

En un primer vistazo de la nueva cinta de los Power Rangers se puede ver el regreso de David Yost como Billy (Ranger Azul), Steve Cardenas como Rocky (Ranger Rojo), Walter Jones como Zack (Ranger Negro) y Catherine Sutherland como Kat (Ranger Rosa).

El especial también contará con Bárbara Goodson (como la voz de Rita Repulsa), Richard Horvitz (como la voz de Alpha 5) y la nueva adición Charlie Kersh como Minh, la hija de la original Yellow Ranger Trini. (La actriz original de Yellow Ranger, Thuy Trang, murió después de un accidente automovilístico en 2001 a la edad de 27 años).

La película de 55 minutos de duración espera ser un homenaje a los 30 años de franquicia estadounidense del género tokusatsu producida en un principio por MMPR Productions.

Detalles de Power Rangers: Once & Always

¿De qué trata?

La sinopsis oficial señala lo siguiente:

Los Rangers que se encuentran “cara a cara con una amenaza familiar del pasado. En medio de una crisis global, están llamados una vez más a ser los héroes que el mundo necesita. Inspirado en el legendario mantra de la franquicia ‘Once a Ranger, Always a Ranger’, Once & Always recuerda a todos que cuando te conviertes en Ranger, siempre eres parte de la familia Ranger y siempre eres bienvenido”.

Elenco

Walter Emanuel Jones

David Yost

Steve Cardenas

Karan Ashley

Catherine Sutherland

Johnny Young Bosch

Duración

La película tiene una duración de 55 minutos, al mejor estilo de los episodios de final de temporada del programa.

Fecha de lanzamiento

El 19 de abril en Netflix.

Tráiler de ‘Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always’