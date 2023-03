Rafael Araneda emocionadísimo al hablar de su hijo Benjamín: “Quiero que sea orgullosamente de color, haitiano porque es su origen y orgullosamente chileno”

Rafael Araneda, de un breve paso por Chile, estuvo invitado al programa “Buenas Noches a todos”, donde entre varios temas se refirió en extenso a la adopción de su hijo Benjamín, quien tiene origen haitiano.

Emocionadísimo, el animador que está radicado en Estados Unidos, afirmó que “todos hablan de lo dura que ha sido la inmigración en Chile porque con todo el respeto que tengo por los inmigrantes que llegan a aportar a mi país, por todos los inmigrantes que estamos en Estados Unidos y le hacemos bien a EEUU, a mí la inmigración me dio uno de los regalos más grandes de la vida”.

“Yo conozco la inmigración donde una empresa mexicana me lleva a su país, una de América me lleva a su país, pero también conozco la inmigración desde ese niño (apunta a Benjamín)”, dice un Araneda completamente sensible.

Y agrega que ese niño “no tenía nada, entonces no es tan simple el tema, para mí en la vida es un tipo maravilloso Benjamín, que yo no voy a dejar que la apunten con el dedo”.

“Quiero que sea orgullosamente de color, haitiano porque es su origen y orgullosamente chileno”, sentenció.