Sabrina Sosa defiende beso con Romeo Santos ante comparaciones con el Kiwi: : “La diferencia está en que Pame no quería y yo sí quería”

Durante el primer concierto de Romeo Santos en Santiago, los famosos plagaron la primera fila del Movistar Arena. Entre los rostros estaba la argentina Sabrina Sosa, quien durante la canción “El Beso”, se hizo ojitos con el cantante, se acercaron y se dieron un piquito, pero luego de que él moviera el rostro y se lo robara.

Sin embargo, ella no manifestó malestar por lo sucedido. “Es mi noche, estoy en llamas. Soy re fanática de Romeo Santos, voy dos días y ya que en esta primera noche me pase esto”, señaló emocionada a ADN.

“Primero me tomó la mano, y yo dije ‘no, no puede ser’. Hasta que viene la parte del beso, que fue sorpresa para mí, me encantó. (...) Te mira fijo, yo creo que lo hace con varias, pero me gané el beso”, contó entre risas.

“Él dijo que le diera un beso (y señaló su mejilla), yo dije ‘obvio’ (...) ahí corrió la cara, como me había señalado la mejilla. No me lo esperaba, pero lo agradezco, feliz”, cerró Sosa.

Críticas en redes

Y en Twitter comenzaron de inmediato a hacer las comparaciones con el Kiwi, quien en vivo le robó un beso a Pamela Leiva, provocando su despido de TVN.

Romeo Santos le roba un beso a la Sabrina Sosa y todas vueltas loca en el concierto, ninguna feminista lo funa, el Kiwi le roba un beso a la Pamela Leiva y lo echan de TVN y las feministas lo funan. pic.twitter.com/RtTKZj88dm — CAP. ACKERMAN (@Capitanleviack1) March 22, 2023

Pero Sabrina Sosa salió a responder estos cuestionamientos: “La diferencia está en que Pame no quería y yo sí quería. Es sencillo de comprender”.