Sueño hecho realidad: Joven se encuentra con Los Bunkers en una micro en Concepción

Un soñado momento, digno de una ficción cinematografica, vivió un joven al tomar una micro en Concepción: se encontró en la locomoción colectiva nada más y nada menos que con la banda musical Los Bunkers y, obviamente, retrató el instante, en una publicación que recogió la cuenta de Instagram de Amigos Penquistas.

El afortunado muchacho, de nombre Andrés, con emoción publicó en sus redes sociales la fotografía en que capturó el especial momento, en la cual se ven los cinco integrantes del grupo de rock penquista, actualmente radicados en México, sonriendo a la cámara.

“Amigos, no me lo van a creer…”, escribió en el posteo causando sorpresa en todos sus seguidores, dado que se trata de una inusual coincidencia que no ocurre a diario.

Club de la Comedia

Los Bunker realizaron un triunfal concierto de regreso a Chile en la región Metropolitana, específicamente en el Estadio Santa Laura, y ahora se encuentran en la ciudad donde surgió la emblemática banda nacional para presentarse este sábado 25 de marzo.

En la publicación de Amigos Penquistas, bromearon con la siguiente leyenda: “Fantasía Penquista, subirse a la micro y encontrarse con el CLUB DE LA COMEDIA”, en evidente alusión al cierre de la rutina del humorista Frabrizio Copano en el Festival de Viña del Mar 2023, donde incluso aparecieron los músicos reales.

