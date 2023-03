Adriana Barrientos le mandó tremendo mensaje a Cristián de la Fuente: “Compadre, te faltan pantalones”

La noche de este jueves Adriana Barrientos desató su enojo contra Cristián de la Fuente, ante la mirada atónita de sus compañeros de Zona de Estrellas.

De acuerdo a Mira lo que Hizo, mientras comentaban sobre los quiebres amorosos más polémicos de lo que va del año, la modelo se detuvo en el actor y le mandó un duro mensaje, ya que la bloqueó de Instagram.

“Hay gente que le faltan pantalones, y uno de esos es Cristián de la Fuente (...) Compadre, te faltan pantalones… no te lo mando a decir con nadie”, dijo.

No contenta con eso siguió: “yo soy una persona que tiene valores, no soy una mina cualquiera que anda por ahí por la vida y como soy una persona decente merezco respeto”.

“Que el señor Cristián de la Fuente no me venga a faltar el respeto ni mucho menos a bloquearme en Instagram cuando yo he sido la persona más decente con la que se ha topado en su vida”, siguió.

“Si tú a mí me recuerdas que soy una rota bloquéandome, me voy a acordar que soy rota y si mañana no está solucionado, me voy a comportar como una ordinaria”, sentenció.