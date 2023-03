“Está todo dominado”: Indio Costa, exPorto Seguro, regresa en gloria y majestad

Eran los principios de los años 2000 y el axé estaba en la cima en Chile. Durante la tarde se bailaba esta música brasileña en casi todos los programas y uno de los rostros era Indio Costa.

Y hace poco fue el mismo Felipe Avello que lo nombró en su show de la Teletón. ¿Pero qué pasó con Antonio de Araujo Costa? En entrevista con LUN, se refirió a su aparición en “Hola Chile” y su presente.

“Llegué a un punto donde no quise más estar en TV porque era algo muy inestable, no sabía si iban a salir eventos o trabajos, así que empece a trabajar por mí, partir de cero”, dijo.

“El boom que tuvimos fue tan fuerte que tuve que entender que no necesitaba la fama porque es un vicio y una mentira, necesitaba saber que podía hacer algo más que eso”, indicó.

Indio está casado con una chilena y tiene dos hijos y ahora hace muy poco tiempo, accedió a sumarse a Thiago y Viví Rodrígues, quienes están participando en eventos, como en show de matrimonio.

El exmiembro de Porto Seguro estudió educación física y se volvió personal trainer, en lo que se dedica de forma actual. Además en 2015 sacó un técnico en administración de empresas.

Sumando a los show, ahora es entrenador personal a domicilio y hace clases de jiu jitsu.

“Siempre me mantuve en Chile, pero fuera de las redes sociales y de pantalla. Me llamaron para muchos programas de todo tipo: de baile, de cocina, entrevistas y siempre decía que no. Hoy estoy abierto a todo lo que me ofrezcan”, sentenció.