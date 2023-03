Nathalia Aragonese y su personaje en “Juego de Ilusiones”: “tenía ganas de hacer televisión”

La actriz Nathalia Aragonese, quien interpreta a Susana Mardones en “Juego de Ilusiones”, revela cómo llegó a ese personaje y detalles sobre él en la producción dramática de Mega, en conversación con el podcast de Chile Actores “La cruda verdad”.

La intérprete ha destacado en roles del cine chileno, como su papel de “La Francesita” en “Cabros de Mierda” (2017), filme del reconocido cinesta Gonzalo Justiniano. Sin embargo, en el citado podcast revela que tenía muchas deseos de trabajar en televisión, un género en el que, si bien ha participado con anterioridad, no es habitual en su trayectoria.

Sobre cómo lo logró, Nathalia cuenta que “llegué de pura casualidad, porque era el único personaje que faltaba. Se cayó una actriz y calzó que yo escribí esa semana a producción. Y fue maravilloso”.

“Me cayó del cielo”

En este sentido, rescata que la situación permitió desarrollar su creatividad interpretativa, pues “muchas actrices calzamos para el personaje y eso muchas veces es hermoso, porque en la mayoría de las veces es uno quien termina creando el papel, redondeando la idea”.

“Me cayó del cielo, porque tenía muchas ganas de hacer televisión”, enfatizó.

Consultada sobre los motivos que la convencieron de aceptar el personaje, la intérprete señala que “entré súper al final y lo hice súper rápido”.

“El equipo estaba armado, muchos de mis compañeros entendían la historia, estaban recibiendo más información y fue como bien rápido y me costó un poco entender. De hecho, hubo detalles del personaje de los que me enteré cuando ya lo estaba haciendo”, confidenció.

Sobre su incursión en televisión, Nathalia vincula su interés en Susana Mardones. “Principalmente, me encantó el género, porque si bien tiene drama, me tocaba pertenecer a una familia que jugaba con la comedia. Yo sentía que este personaje me daba la oportunidad de atribuirme esa manera de ir armándolo y construyéndolo”, aseguró.

Asimismo, se añaden las similitudes del grupo familiar en la ficción, compuesto por Irene, Guillermo y Joaquín.

“Dijimos: nosotros tenemos que tener claves y puntos en común, además de esta mezcla que somos simpáticos y livianitos, pero también tenemos ciertas cosas intensas por debajo”, profundizó.

Respecto de la mirada de la gente a Susana Mardones, Nathalia indica que, por el momento, los televidentes deben concetrarse en la señales que entrega su personaje. “Ella siempre, incluso en las cosas más extrañas, ve lo bueno. Mira cómo puede ser algo beneficioso”, revela.