Serie de Indiana Jones habría sido cancelada en Disney

La quinta entrega de Indiana Jones estará llegando a la pantalla grande estará llegando en unos meses. Pero ahora, a través de Variety, se informó que Disney planeaba seguir explorando la historia del famoso arqueólogo en una serie en su plataforma, sin embargo, ese proyecto fue cancelado.

Un nuevo reporte vía Discussing Film señaló que durante el podcast The Hot Mic With Jeff Sneider And John Rocha se discutió que Lucasfilm se enfocará en producciones de Star Wars, dejando de lado las otras franquicias con las que cuentan, como es el caso de Indiana Jones, y esa sería la razón por la que el presunto show no seguirá adelante.

Esta noticia no es una gran sorpresa, pues hace poco se anunció la cancelación de la serie Willow, secuela tardía de la película Willow: En la Tierra del Encanto. Esto fue un hito para Lucasfilm, al ser la primera serie del estudio en ser cancelada en Disney Plus, pero prefiguraba que la serie de Indiana Jones no seguiría adelante.

El 30 de junio llegará a los cines Indiana Jones and the Dial of Destiny, dirigida por James Mangold, que además de contar con la actuación de Harrison Ford como el protagonista, tendrá a Mads Mikkelsen como el villano. Esta es la primera cinta del personaje que no ha sido escrita por George Lucas y dirigida por Steven Spielberg, aunque es algo que agradecen los fans, pues no todos estuvieron felices con la anterior película, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal.

Hace unos meses corrió el rumor de que se habían llevado a cabo proyecciones de prueba de Indiana Jones and the Dial of Destiny y habían tenido resultados terribles, pero el director James Mangold lo negó.

Indiana Jones es una franquicia de películas de aventuras creada por George Lucas y Steven Spielberg, que se centra en el personaje ficticio del arqueólogo y aventurero Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford. La saga comenzó en 1981 con el lanzamiento de la cinta Los Cazadores del Arca Perdida, que fue un gran éxito de taquilla y se convirtió en un clásico de culto.