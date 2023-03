“Tengo hartas cosas que decir”: Daniella Chávez responde al ninguneo de Jean Paul Pineda

Durante este última semana, Daniella Chávez ha aparecido como panelista del programa, Sígueme y te sigo, lugar donde la conejita Playboy aseguró que Jean Paul PIneda le fue infiel a su esposa, ya que afirmó que el futbolista le envió un mensaje privado a su amiga llamada Whitney, con quien estuvo casado antes de que conociera a Faloon.

Incluso aseguró que esto es reciente, hace solo un par de semanas, en plena reconcilianción de Faloon y Pineda. Pero el hombre no habría aguantado tanta intimidad expuesta y le habría mandado un nuevo mensaje a la amiga de Daniella, despotricando contra Chávez.

“Tu amiguita esa Chávez le conocen hasta el alma y anda queriendo dejar mal, ¿cómo tan vengativa?…”, habría dicho.

Daniella no aguantó el ninguneo

La modelo habló con Página 7, donde le consultaron por el tremendo ninguneo que le hizo Pineda,

“Tengo muchas cosas que decir, de hecho ayer dije ‘ya, no quiero seguir con esto, deseo parar’, pero me insultó”, partió contando Chávez.

“Yo sé que quieren que paremos, porque su padre le está escribiendo a todo el mundo que dejen de hablar de su hijo, tratando de protegerlo. De parte de él espero cualquier cosa, me parece que está acostumbrado hacer eso con las mujeres, ojalá que aprenda y esto le sirva para tomarse en serio la familia que tiene, si la quiere recuperar, que lo haga de verdad”, agregó

“Estamos en otros tiempos, quizás él pensó que yo no iba a mostrar sus mensajes (…) obviamente se nota que está bastante enojado porque hablé en el programa”, aseguró.

Pese a todo, Daniella afirmó que “siempre he querido defender a las mujeres y no me gusta que las pasen a llevar”, por lo que espera que “por supuesto que él sea de esta manera, queriendo pasar como si nada para recuperar a su familia, cuando en verdad sigue portándose mal, no me parece. Era para abrirle un poco los ojos a Faloon”.

“Me lo tomo de quien viene, de una persona muy básica que agrede a la madre de su hijo, qué voy a esperar, ¿que me hable con buenas palabras?, para nada”, dijo muy segura.

“Tengo hartas cosas que decir. Si le importa tanto sus hijos, porque ahora está reclamando que no hablen nada más de ellos, que cuide y respete a su familia, no les deseo mal, quiero que les vaya bien, pero que se trate, porque no es manera de tratar a las mujeres, y menos a la mamá de sus hijos”, finalizó.