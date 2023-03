Así vive Fanny Lu las prohibiciones que tiene con la dieta

Mantenerse joven y delgada puede parecer para muchos una cuesta arriba, y más cuando de hablar de salud se trata al referirse a lo que son los cuidados alimenticios, y algo similar ocurrió con la cantante Fanny Lu.

Y es que recientemente la intérprete de ‘Tú No Eres Para Mí’ ha publicado un seriado de imágenes en su red social de Instagram en la que se le ve seleccionando algunas cosas del refrigerador, pero confesó que en realidad iba era por otra cosa muy distinta.

“¡Me pillaron! Me iba a robar algún pecadito de la nevera, pero luego me arrepentí. Me tocó ser juiciosa. Hay que encontrarle el gusto al adorado tomate y a las alcachofas, así no sean lo mismo que un brownie con helado 🙏 😋 👅 🍓 🍒 🍎 🍅 🥬 🍰 🍧 ugh jaja yummyyyy, todo me provoca 🙈”, se lee al pie del post de Fanny Lu.

Más allá del mensaje de Fanny Lu

Muchas personas a veces manifiestan estar cansadas de hacer una dieta tras otra, sienten frustración frente al fracaso de los múltiples regímenes que han empezado a lo largo de su vida y no han acabado. Una dieta debería centrarse en tener un estilo de vida saludable y equilibrado, y no basada en el recuento de gramos que se han perdido esa semana.

No hay dudas de que hay que cuidar lo que se come porque es importante consultar a los expertos para tener construir una dieta saludable y rica en nutrientes. Así como no quemarse, ya que se supone que se debe solo ser constante para poder entrenar correctamente. Además de enforcarse en submetas, pues hay que perfeccionar cada uno de los detalles para completar el engranaje como el caso de Fanny Lu.