“Estamos súper en pareja”: Kika Silva habló sin tapujos y por primera vez de su amor por Gonzalo Valenzuela

Kika Silva habló por primera vez de su romance Gonzalo Valenzuela y aseguró que están “súper en pareja”. Todo lo reveló en una entrevista que otorgó al diario LUN, donde se refirió a su nuevo desafío en Aquí se baila, pero también a su nueva relación con el actor, la cual la confirmaron hace solo una semana.

“Sabía que mi estadía en Chile se podía prolongar por proyectos laborales y están pasando cosas bastante inesperadas. Soy una convencida de que hay que vivir el momento, escuchar las señales y ver lo que pasa. Y estoy muy contenta de estar viviéndolo”, dijo al comienzo la modelo, quien hace un par de años se fue a vivir a Estados Unidos.

Pero en su entrevista tocó el tema de su amor por Gonzalo Valenzuela, con quien comenzó un romance el pasado 17 de febrero, tras encontrarse en el backstage de la Gala de Viña.

“Nos conocíamos de vista, habíamos hablado un poco en algún evento antes por estar metidos en el mismo rubro, pero no nos conocíamos como personas en el fondo. No sabíamos cómo éramos realmente. Cnocer a Gonzalo fue algo inesperado. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Estoy consciente de eso y hay que vivirlas, escuchar”, expresó.

“Él es una persona increíble y yo estoy muy feliz. Me apoya en todo, para este programa de baile igual en lo psicológico. Todavía no me ha ayudado ensayando alguna coreografía, pero este fin de semana quién sabe”, aseguró entre risas.

Hace pocos días, ella misma publicó su primera fotografía junto a Gonzalo, durante la celebración de su cumpleaños en Brasil, viaje que, según la modelo, fue muy improvisado: “Yo siempre he sido súper abierta con mis temas, y si no lo conté antes fue porque una también tiene que vivir las cosas a su tiempo. No andamos escondidos”.

Y cuando le preguntaron sobre si esta relación tenía nombre, porque Gonzalo había dicho que aún no querian hacerlo ella aclaró que “estamos súper en pareja”.

“Estamos pasándolo bien, nos acompañamos. Es importante cuando uno encuentra a alguien que saca lo mejor de ti, y cuando eso pasa está todo bien”, finalizó.