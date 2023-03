“Peor que el Chimuelo”: Kurt Carrera compartió desastre que dejaron perritos con Tutu Tutu

El actor y comediante Kurt Carrera compartió en su cuenta de Instagram el desastre que dejaron sus queridas mascotas con el traje que usa para interpretar al pajarraco Tutu Tuto, el cual fue litealmente desplumado por los perritos salsichas del exMorandé con Compañía.

“Noooooooooooooooooo mis perros Slinky y canela nooooooooooo2, escibió junto a una foto con las coloridas plumas en el suelo.

En conversación con el medio La Hora explicó que el traje del recordado personaje que acompañaba al Profesor Salomón aún lo seguía usando en sus eventos particulares.

“El traje lo ocupo muy poco, porque hacemos esporádicamente eventos. Pero la capucha la ocupo más porque la llevo a los stand up, donde digo ‘quieren ver mi pájaro’ y la gente dice ‘siiii’, y ahí me pongo la capucha. Y hago como 10 o 15 minutos de Tutu tutu”, lamentó al citado medio.

“Como los perros me agarraron la cuestión, lo hicieron puré, ahora no tengo. Pero bueno, hay que ponerle el hombro, nada que hacer, aunque los quise matar en algún momento, pero después me di cuenta que la culpa fue mía, porque dejo la mochila muy cerca de ellos”, añadió el comediante.

Kurt Carrera se quedó sin Tutu Tutu

“Nunca pensé que iban a agarrar la mochila, abrir el cierre y sacar la capucha, nunca se me pasó por la mente. Así es la vida, no hay dolor”, bromeó.

Según reveló, la capucha devorada por los canes era la original. “La ocupé, porque estoy bailando en Canal 13, y justo el lunes, partía haciendo un baile especial con Tutu tutu, pero es semi, porque soy yo y él, usaba pura capucha. Ahí será la última vez que se vea”.

Sin embargo, explicó que no todo con su reliquia de hace 20 años, puesto que “por suerte se puede recuperar, ya que no me rompieron las telas, solo me sacaron las plumas, me dejaron el pájaro ahí” sentenció.

Los cibernautas dejaron sus comentarios, señalando que “Mataron a un inoooceeeenteeee lo hizo pico, no que mal pobre pájarito, Por lo menos se salvó el pico2, “es peor que la historia de chimuelo”.

Revisa el video aqui