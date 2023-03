“Personas que han maltratado a mujeres”: Pamela Leiva disparó contra Mauricio Israel en PH

La comediante Pamela Leiva disparó sin filtro contra el comentarista del programa de farándula “Sígueme y te sigo” Mauricio Israel, señalando que no puede entender cómo es posible que aún tenga pantalla, siendo que sería una persona que “maltrata mujeres”, dijo en Podemos Hablar.

Invitada al espacio conducido por Jean Philippe Cretton en CHV, fue consultada si “¿había algún machista de hoy de la industria, de lo que aparece en los diarios que a ti te genere una especial cosa...como, ‘ya que paremos la tontera, ya se acabó esto’”, le preguntó el periodista.

Fue en ese momento que la triunfadora del Festival de Viña del Mar, quien vivió un lamentable momento con el Kiwi cuando intentó robarle un piquito, simulando los besos consentidos que se dio con el actor Gonzalo Valenzuela- Leiva lanzó sus dardos al comentarista deportivo.

Pame Leiva contra Mauricio Israel

“Yo siento que en la televisión, hay personas que hoy día están en algunos espacios que yo no sé por qué se le dan cabida, a personas que públicamente han maltratado a mujeres”, comenzó su descargo.

“Como por ejemplo, a mí me llama tremendamente la atención que le den pantalla a una persona como Mauricio Israel. No entiendo por qué alguien como él se le sigue dando pantalla”, reclamó la humorista.

Además, señaló que debido al polémico pasado de Israel es “una persona que está comprobado que dejó hijos, que fue muy bullado todo lo que pasó con él”.

“De verdad me sorprende verlo, no lo entiendo. No me gusta tampoco”, sentenció Leiva.