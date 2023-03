“Siempre es bueno aprovechar nuevos desafíos”: Michelle Adam revela los motivos que la llevaron a dejar Mega y regresar a Canal 13

La reconocida meteoróloga Michelle Adam ha dado de qué hablar en los últimos días luego de anunciar su salida del canal Mega para regresar a Canal 13, casa televisiva en la que trabajó anteriormente. En una entrevista con Tiempo X, la presentadora habló de sus proyectos y reveló los motivos que la llevaron a tomar esta importante decisión.

Según Adam, su cambio de canal se debió a que sentía que había cumplido una etapa en Mega y que buscaba nuevos desafíos. “Yo sentí que había cumplido una etapa en Mega, pero se dio de manera inesperada esta propuesta de Canal 13, yo no la busqué, así que cuando me llegó me hizo mucho sentido. Siento que es una súper oportunidad y por eso la tomé”, sinceró.

“Conozco mucha gente del canal, estoy súper contenta con el proyecto en el que voy a estar, en ‘Tu Día’. Estoy súper agradecida de la oportunidad. Siempre es bueno aprovechar los nuevos desafíos, salir de la zona de confort siempre es bueno”, comentó la meteoróloga.

Despedida de Michelle.

Michelle Adam, quien volverá a compartir pantalla con otros ex Mega como Soledad Onetto, José Luis Repenning y Priscilla Vargas, se mostró agradecida por la oportunidad que le brinda Canal 13 y aseguró que siempre está dispuesta a ser un aporte en los equipos de trabajo. “El hecho de que me hayan llamado me deja tranquila, porque siento que el trabajo que he hecho es bueno, lo hago con mucho cariño y siempre dispuesta a ser un aporte en los equipos”, complementó.

La meteoróloga se ha destacado por su profesionalismo y carisma en cada uno de los proyectos en los que ha participado, lo que le ha permitido ganarse el cariño y la admiración del público.