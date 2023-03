¿Jennifer Aniston copió a Kim Kardashian? El look de la actriz que desató comparaciones

Desde los inicios de su exitosa carrera, Jennifer Aniston se ha distinguido por tener un sentido de la moda original muy elegante, minimalista y atemporal con el que se convirtió en un icono del estilo.

No obstante, el look que eligió para ir al photocall de Misterio a la vista en París, Francia, no causó revuelo solo por su elegancia, sino también por parecerse a un estilismo que llevó Kim Kardashian.

El look de Jennifer Aniston por el que la señalaron de “copiar” a Kim Kardashian

El pasado jueves 16 de marzo, la actriz desfiló por la alfombra roja del evento promocional de su nueva película en Pont Debilly derrochando garbo en un centelleante vestido beige largo de Céline.

El diseño estaba recubierto de miles de pequeños cristales blancos y presentaba delicados tirantes; favorecedor corte al bies, fruncidos que acentúan la cintura y un dobladillo a ras del suelo.

La famosa evocó el glamur del viejo Hollywood con la prenda que se ajustaba perfectamente a su esbelta silueta y elevó su sofisticación con una chaqueta corta de piel blanca sobre sus hombros.

En cuanto a los complementos, demostró que menos es más al agregar algunas piezas de joyería discreta. Su decisión de calzado, por otro lado, quedó escondida por la larga falda de su vestido.

Por último, Aniston remató su distinguida apuesta con un maquillaje suave que realzó su belleza natural y su característica melena rubia suelta y peinada con raya al medio para enmarcar su rostro.

Durante la sesión llena de estrellas, la histrionisa de 54 años de edad deslumbró con su ensamble mientras posaba en solitario, con su coprotagonista, Adam Sandler, y también otros compañeros.

Sin embargo, este atuendo de Jen Aniston tuvo un efecto que nunca antes habían tenido sus looks. Y es que recordó a un outfit de otra celeb: el que Kim Kardashian lució en la Met Gala en 2022.

Ante las similitudes, algunos medios anglosajones compararon los vestuarios involucrados y señalaron a la estrella de Friends de haber “copiado” a la empresaria con su último estilismo.

No obstante, el vestido nude que la fundadora de Skims llevó cuando asistió al evento de moda no se trataba de uno nuevo sino uno que la famosa Marilyn Monroe originalmente llevó en 1962.

¿Inspirada por Marilyn?

En concreto, el histórico diseño que Monroe usó cuando cantó un provocativo feliz cumpleaños al presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden algunas semanas antes de morir.

Así que se podría decir que Aniston quizás se inspiró en la heroína de Los caballeros las prefieren rubias (1953) para este look al igual que lo hizo la protagonista The Kardashians para la Met Gala.

Por supuesto, los fans de Jennifer Aniston no tardaron en tomar las redes sociales para defenderla de las comparaciones y acusaciones surgidas por su traje para el photocall en Pont Debilly.

“Esa es una afirmación ridícula. Este es el estilo de Aniston mucho antes de que Kardashian imitara a Monroe”, comentó una usuaria en una publicación en la red social Twitter.

“¿Acusada de copiar un look que ya fue copiado?”, cuestionó con sarcasmo un segundo internauta. Mientras, un tercero preguntó: “¿No estaría simplemente canalizando a Marilyn Monroe?

“Jennifer Aniston no necesita copiar a nadie. Ella es una diosa”, “Técnicamente, ambas se inspiraron en Monroe” y “Jen Aniston lo hizo mil veces mejor que Kim Kardashian” fueron otros comentarios.