“¡Mujer linda y con cerebro!”: novia de Alejandro Sanz deja ver su lado más sexy mientras triunfa

Alejandro Sanz es uno de los cantantes españoles más talentosos y queridos por el público. Con su carisma y letras melosas ha logrado conquistar al público internacional, vendiendo más de 25 millones de discos en todo el mundo. Sin embargo, si bien el cantante ha dado de qué hablar en los últimos meses por el apoyo que le ha dado a su amiga Shakira en el proceso de su ruptura, ha sido su novia Rachel Valdes quien ahora está destacando.

Rachel no tiene una vida tan mediática como Sanz pero sí es una figura importante en el mundo del arte. Recientemente recibió el galardón arte en femenino por parte de Fearless Magazine

La artista lució un mini vestido negro de manga larga con un pronunciado escote de corazón. Complementó con zapatos altos en punta y accesorios, cabello y maquillaje sencillos pero con gran elegancia.

Valdes impactó con su presencia en el evento de premiación, además de que publicó una serie de imágenes por las que le llovieron halagos.

“Qué bella , muchas felicidades @rachelvaldes_studio que sigan las cosas bonitas”; “Merecido premio Rachel como todo lo que haces con tu arte, trabajas duro para sacar todo ese talento que te dio la vida y seguirán llegando muchos premios más, FELICIDADES”; “¡Mujer linda y con cerebro!. El paquete completo. En horabuena Alejandro Sanz”; se lee.

Pero más allá de su físico y gran estilo, Rachel ha sido una mujer poderosa que ha cosechado grandes éxitos. El recibir este reconocimiento sin duda ha marcado su carrera y así lo agradeció:

“Quiero agradecer a la revista Fearless por este premio. Como artista siempre he intentado crear un diálogo con el espectador directamente a través de temas tan universales como son la percepción humana, la contemplación y la conexión con la naturaleza. A través de la pintura encontré un lenguaje desde muy joven por el cual pude transmitir mi versión de la realidad y hablar de distintas cosas. Como mujer también agradezco este reconocimiento. Me alegra saber que tanto en el mundo del arte como de la sociedad la mujer tiene cada vez un papel mas protagónico”, dijo Rachel en su discurso.

¿Quién es Rachel Valdés?

Nació en Cuba en 1990 y es graduada de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro de La Habana y en el Vermont Studio Center. Rachel se ha desempeñado como artista visual que desarrolla su trabajo a través de diferentes manifestaciones como la pintura, la escultura, la instalación, y la fotografía.

Desde 2022 la artista tiene una relación sentimental con Alejandro Sanz y pese a que es 20 años menor que él, han demostrado ser una pareja estable que se apoya. Valdés dijo a Vanity Fair que se conocieron por amigos en común en Miami.

“(Alejandro Sanz) Es grande como persona y como artista, es empático y humilde. Y muy noble. (...) Intento mantenerme ordenada mentalmente. Tengo mis amigos de toda la vida, mi gente y soy muy natural. Notas que hay personas que preguntan de vez en cuando o se te acercan más, pero no es un gran problema. Es algo que tiene que ver con mi relación, pero yo sigo siendo la misma. No quiero que nada me cambie”, aseguró Valdés.