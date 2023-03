“No me olviden”: La entrevista de Yoya Martínez, un año antes de su deceso, que emocionó a “Los Venegas” en “Te paso a buscar”

El último capítulo de “Te paso a buscar”, conducido por Pancho Saavedra, tuvo un emotivo momento, al rememorar a la actriz Yoya Martínez, quien interpretó a la señora “Hildita” en la exitosa serie chilena “Los Venegas”. La emisión contó con la presencia de Mónica Carrasco, actriz y amiga de Martínez, quien recordó a la icónica integrante del elenco y sus momentos juntas en la serie.

En medio del programa, Saavedra reunió a gran parte del elenco original de “Los Venegas” en los estudios de Chilefilms, lugar donde grabaron la serie por varios años.

Fue en medio de un set que simulaba la emblemática casa familiar, que Saavedra invitó a los presentes a mirar una entrevista que le había realizado a Yoya Martinez, “Hildita” en la ficción, un año antes de su muerte.

En el registro la actriz respondió a diversas preguntas, incluyendo una sobre lo que le gustaría decirle a la gente. “Que no me olviden, porque yo me recuerdo mucho de ellos, y, además, yo vivo de ese recuerdo, de ese cariño vivo”, expresó Martínez.

La actriz también habló sobre su carrera en la actuación, y confesó que nunca tuvo un comienzo formal en la industria. “De a poco empecé a meterme, y aquí estoy”, afirmó. Además, agradeció a aquellos que la recuerdan y aplaudió el hecho de que algo de su trabajo haya quedado en la memoria de la gente.

“Que algunos me recuerden, quiere decir que una hizo algo, así que gracias a Dios hay algo que se recuerde (de mí)”, dijo en la entrevista, emocionando a todos los presentes, quienes aplaudieron y recordaron con cariño a la actriz fallecida en 2009.

