“No saben la rabia que me dio”: Kel Calderón defendió a Marcianeke y cuestionó la actitud de periodistas

Kel Calderón se pronunció en defensa del cantante urbano Marcianeke, quien ha sido objeto de burlas en las redes sociales luego de su aparición en el programa “Sonidos24″ de TVN.

En una entrevista, el artista nacional fue preguntado por los periodistas si le gustaba la banda británica The Beatles, a lo que respondió que le encantaría colaborar con ellos en algún momento. La respuesta de Marcianeke generó risas entre los comunicadores y comentarios negativos en las redes sociales.

“Ustedes saben que la tele siempre intenta pisotearte de alguna manera”, escribió Marcianeke refiriéndose a su paso por el segmento de 24 Horas.

Ante esto, Kel Calderón utilizó su cuenta de Instagram para criticar la actitud de los periodistas y defender al cantante. La influencer cuestionó la reacción de los comunicadores y señaló que no era apropiado burlarse de un invitado en un programa de televisión. “Esto no se hace. No saben la rabia que me dio ver este video, sobre todo las risas de burla al final”, comenzó escribiendo la influencer.

“Sorry, pero este cabro está súper lejos de necesitar la promoción de este programa. En lugar de agradecer que les dedicó tiempo y buena onda, se burlan”, agregó en su red social.

Calderón también compartió sus impresiones personales sobre el comportamiento de los periodistas, afirmando que deberían sentir vergüenza por su actitud.

“Lo único que te debe dar vergüenza al ver este video es como se ríen de su invitado”, finalizó.