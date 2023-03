Daniel Radcliffe será papá por primera vez: Esto es lo que se sabe sobre el primer hijo del famoso Harry Potter

Daniel Radcliffe, conocido por su papel en la saga de ‘Harry Potter’, debutará en la paternidad este 2023, aunque no se conocen muchos detalles, paparazzis captaron al actor junto a su esposa, Erin Darke, en Nueva York, donde a ella se le ve una panza.

Ante las dudas de que, si la también actriz está en cinta, medios estadounidenses contactaron al representante del intérprete, quien confirmó que la pareja espera a su primer hijo. Por eso, hasta el momento, no hay detalles sobre el sexo o fecha estimada de nacimiento del bebé de Daniel Radcliffe.

Daniel Radcliffe, nuestro Harry Potter, está esperando su primer hijo junto a su pareja Erin Darke. Nos hacemos muy mayores. pic.twitter.com/pi9mjdS5Z2 — El Profeta (@EiProfeta) March 24, 2023

Vale la pena recordar que el famoso Harry Potter. ha optado por mantener su vida privada relativamente alejada de los medios, por lo que es probable que mantenga el mismo hermetismo en esta nueva faceta de su vida.

A lo largo de sus 10 años juntos, Daniel Radcliffe y Erin Darke han mantenido su relación fuera del ojo público y solo de vez en cuando dan declaraciones sobre lo enamorados que están.

Daniel Radcliffe está esperando su primer hijo junto a su novia Erin Darke, los vieron caminando en Nueva York y ella tiene su pancita 🥹🥹🥹



qué rápido pasa el tiempo, en mi mente él sigue siendo Harry chiquito 😭 pic.twitter.com/8jJIlfSiMD — Capa͛ Invisible ⚯͛ (@capa_invisible) March 24, 2023

¿Qué ha dicho Daniel sobre sr padre?

En octubre del 2022, Daniel Radcliffe se refirió a la posibilidad de convertirse en padre y qué camino le gustaría que tomaran sus hijos.

“Quiero que mis hijos, si tengo y cuando existan, Me encantaría que estuvieran en los sets de grabación. Sería un sueño que vinieran y me dijeran ‘¿Sabes? Me gustaría estar en el departamento de arte, me gustaría ser algo en el equipo’ Algo de esto (las películas), pero no de eso (la actuación). No me gustaría que fueran famosos”.

yo después de enterarme q daniel radcliffe, quien hizo de harry potter, va a ser papá pic.twitter.com/hGO7BPkmWb — valen (@deathtopain) March 24, 2023

Sus palabras dieron a entender que no le gustaría que sus hijos vivan ese hostigamiento por parte del resto que está pendiente de la vida diara de artistas conocidos.