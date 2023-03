“El mundo político dio un espacio a justificar la violencia”: Monserrat Álvarez protagonizó tenso cruce con el diputado Leiva por homicidio de carabinera

Durante esta jornada de día lunes, Monserrat Álvarez protagonizó un tenso momento en “Contigo en la mañana”, esto tras argumentar en contra de las palabras del diputado Raúl Leiva (PS) sobre la deslegitimación que ha enfrentado Carabineros y la muerte de la sargento Rita Olivares.

Todo comenzó cuando el parlamentario aseguró que este escenario se debe a “factores internos de la propia institución y también a factores externos”.

“Nosotros nos encontramos a principio de este gobierno y a fines del gobierno del Presidente Piñera con Carabineros en el suelo, con niveles de aprobación bajísimos y después está el tema del (perro) ‘matapacos’ que uno siempre lo condenó. Para que haya derechos sociales, tiene que haber seguridad ciudadana”, argumentó.

Sin embargo, estas palabras no le gustaron nada a la periodista, quien argumentó que fueron los mismos políticos quienes abrieron los espacios de violencia contra los uniformados.

“Los del Partido Socialista decían que ‘uno entiende la rabia de la gente’. Lo decían en el estallido: ‘Yo condeno la violencia, pero entiendo la rabia de la gente’. Le dieron espacio a la rabia de la gente expresada en violencia callejera”, afirmó la comunicadora.

En la misma línea, la comunicadora sostuvo que “en el sector de la izquierda fue así y la seducción del octubrismo fue impresionante, si hasta en el Festival de Viña Kramer le hizo una oda a la Primera Línea. Yo me gané unos rótulos en las redes sociales... porque la izquierda institucional no le puso un coto a la violencia, porque no se atrevieron”.

“Siempre dijeron “pero la entiendo” y no se puede justificar (...) Hubo un espacio en el cual el mundo político dio un espacio a justificar la violencia social”, comentó con molestía la periodista.

“Le voy a decir que el Partido Socialista acá como invitados, tenían esta frase que a mi en lo personal, me reventaba”, sentenció.