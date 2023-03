¿La nueva Shakira? Mientras su ex llora su pérdida, Becky G factura y es aplaudida en evento

El fin de semana pasado, la noticia de una supuesta infidelidad a Becky G por parte del futbolista argentino, Sebastián Lletget con quien se habría comprometido el 9 de diciembre de 2022, acaparó los titulares.

La ‘manzana de la discordia’ habría hecho una cuenta de Instagram bajo el pseudónimo @ja29poo, donde le enviaba un mensaje directo y contundente a la cantante de ‘Mayores’ comentándole que su prometido le fue infiel con ella en el mes de febrero, “Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo”.

Comentó que la prensa la estaba contactando, pero, que estaba dispuesta a enviarle un mensaje privado a Becky G, pero que estaba dispuesta a no quedarse callada y que si no exhibía ciertas fotos, se debía a que eran muy íntimas.

También te podría interesar: Becky G se hace respetar ante el abrazo de un hombre que le pidió una foto y el video se hizo viral

Exponen supuesta infidelidad del novio de Becky G, Sebastián Lletget. pic.twitter.com/yRluDzND0H — Lo + viral (@VideosVirales69) March 23, 2023

Sebastián Lletget lanza comunicado tras acusaciones de infidelidad

La pareja no se había pronunciado hasta el día de hoy, cuando el futbolista lanzó un comunicado donde, al final del mismo, se podía leer un mensaje especialmente para Becky G que decía: “Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo”.

Asimismo, el futbolista aseguró que la persona detrás de la cuenta era alguien que no obtuvo lo que quiso y ahora buscaba extorsionarlo. Destacó que estaba pasando por problemas de salud mental y se había comprometido en mejorar ese aspecto inscribiéndose a un programa de bienestar relacionado con este tema.

Pese al arrepentimiento que muestra el futbolista, la cantante Becky G no ha dado declaraciones al respecto, pero sí ha hecho algunas apariciones en público donde se puede que su fortaleza no se ha quebrantado ¿estamos viendo el ascenso de una nueva estrella como Shakira?

También te podría interesar: Becky G se declara fan del estilo de Yalitza Aparicio, demuestra que las mujeres estamos para apoyarnos

La reacción de Becky G ante de las acusaciones de infidelidad de su prometido

Mientras Sebastián Lletget, lanza un comunicado arrepentido de lo sucedido, mostrando quizá un lado vulnerable, Becky G, quien no ha dado declaraciones al respecto, continúa brillando a pesar de lo mediático que se ha vuelto todo este asunto relacionado con quien fuera su prometido y novio por más de 6 años.

Primero, fue captada en un evento celebrado por la National Women’s Soccer League, donde, arriba de una tarima del club de futbol ‘Angel City’ compartía y celebraba junto a los asistentes, quienes no tardaron en notar que no estaba utilizando el anillo de compromiso que le dio el futbolista, eso sí, destacaron la energía y sonrisa con la que asistió al lugar.

Los comentarios no se hicieron esperar, y algunos destacaron que lo que le había hecho Sebastián Lletget a la cantante no era justo, también celebraron su sonrisa, aunque un usuario destacó la tristeza que emanaba “Detrás de cada sonrisa hay una historia. No porque alguien esté sonriendo significa que están “felices” amo tanto a esta chica. Ella no se merecía esto”.

La última vez que Becky G y Sebastián Lletget fueron captados juntos, se trató de la fiesta celebrada por Vanity Fair luego de los Premios Óscar.