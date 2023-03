Luego de 12 años de matrimonio, Reese Witherspoon y Jim Toth se divorcian

Otro triste final amoroso en la vida real de personalidades hollywoodense se dio a conocer este último fin de semana en los Estados Unidos, luego que Reese Witherspoon anunciara su divorcio con Jim Toth, quien fue su pareja durante doce años y que según medios informativos vivían una fuerte crisis desde varios meses atrás.

La confirmación de la ruptura marital se generó mediante un comunicado oficial firmado por los involucrados el pasado viernes 24 de marzo, mismos que lo hicieron público en simultáneo en sus respectivas cuentas oficiales de sus redes sociales. La actriz de 47 años y ganadora del Oscar, contrajo matrimonio con el agente en el pasado 2011, y al poco tiempo ambos se convirtieron en padres de Tennessee James, de 10 años.

Fin del amor

Por segunda vez en su vida, Reese Witherspoon afronta el final de su matrimonio, el primero originado en el pasado 2007, luego de ocho años de relación marital con el también actor, Ryan Phillippe, con quien protagonizó la película Juegos Sexuales (Cruel Intentions) en 1999.

“Tenemos algunas noticias personales para compartir. Es con mucha delicadeza y consideración que hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Hemos disfrutado de años maravillosos juntos y estamos sobrellevándolo con profundo amor, cuidado y respeto mutuo por todo lo que hemos creado juntos”, fue parte del comunicado por parte de Witherspoon y Toth.

El anuncio de su divorcio se originó dos días antes de que la ahora expareja cumpliera su aniversario número 12 de casados. En meses no habían sido captados juntos en público, no obstante, sí hay recuerdos de cómo celebraron sus 11 años, en una fotografía de Instagram. “¡Feliz aniversario, JT! 11 años de aventuras, amor y risas. Me siento tan afortunada de compartir esta maravillosa vida contigo”.

Reese Witherspoon y Jim Toth, tuvieron un hijo en común llamado Tennessee James, de 10 años. Según varios medios de comunicaciones, entre ellos TMZ, confirman que la crisis entre Witherspoon y Toth era un secreto a voces en Hollywood.