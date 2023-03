Owen Wilson dice que la gente amarará el personaje de Ke Huy Quan en Loki

Uno de los actores que más cautivó a la audiencia por sus emotivos discursos fue Ke Huy Quan, quien tras la cinta ‘Everything everywhere all at once’, tiene la agenda llena de nuevos proyectos.

Uno de esos proyectos, donde ingresará el actor vietnamita-estadounidense, es la segunda temporada de la serie Loki que se estrenará este año.

El actor ganador del Globo de Oro reveló, en un episodio del podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, fue la primera persona en llamarlo después de que salió la exitosa ‘Everything Everywhere all at once’, para felicitarlo y para ofrecerle una oportunidad de empleo.

Ke Huy Quan en la segunda temporada de Loki

Owen Wilson, compañero de elenco en la exitosa serie que protagoniza, Tom Hiddleston, dio un adelanto de lo que veremos en los nuevos episodios.

“Lo sé. Es muy emocionante. Eso fue increíble”, dijo Wilson a Entertainment Tonight sobre el éxito de Quan. “Cada vez que lo veía ganar algo, era otro discurso que era una especie de lacrimógeno que era muy conmovedor. E incluso cuando estábamos trabajando en esto el verano pasado, creo que su personaje que interpreta en la temporada 2 de Loki, creo que la gente estará emocionada, a pesar de que fue genial, obviamente, el personaje por el que ganó un Oscar, creo que a la gente le encantará su personaje en esto”.

Según rumores, Quan desempeñaría el papel de un funcionario técnico en la Autoridad de Variación de Tiempo llamado “Oroborus”. El personaje también se llamaría ‘B-O’.

De acuerdo algunos reportes, en el verano de este año es que veremos esta serie original de la plataforma streaming Disney Plus.