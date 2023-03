Pedro Pascal muestra sus zapatillas favoritas: las ecoamigables Rothy’s RS01

Pedro Pascal está bajo los reflectores con dos de las series más exitosas de la actualidad: The Last of Us (HBO) y The Mandalorian (Star Wars – Disney). En todos lados, el nombre del chileno brilla. Ahora nos muestra sus zapatillas favoritas, las Rothy’s RS01.

Rothy’s es una empresa estadounidense que lleva moda directa al consumidor, fundada en 2012 por Stephen Hawtornwaite y Roth Martin.

Sus zapatillas utilizan material reciclable, específicamente hilo hecho de botellas de plásticos. También usa tecnología 3D, reduciendo el desperdicio.

Pedro Pascal El chileno utilizando sus Rothy’s RS01

Como explica en su portal, Rothy’s lanzó un programa de reciclaje de zapatillas, alcanzando la certificación LEED de su fábrica, además de la neutralidad de carbono. Desde 2022, se reutilizaron más de 100 millones de botellas de plástico para la creación de sus productos.

En el caso del modelo usado por Pedro Pascal, las Rothy’s RS01, no solo es ecoamigable, sino un ejemplo maravilloso de comodidad.

Así son las Rothy’s RS01 de Pedro Pascal

Rothy’s RS01 Zapatillas

“Imagina tu zapatilla favorita, mejorada para una comodidad que cambia el juego”, señala la empresa en su página. “La zapatilla deportiva RS01 en color hueso, caqui claro y verde cazador combina una durabilidad incomparable con un estilo lavable en el que se puede confiar”.

La parte superior de las zapatillas es flexible, con una plantilla contorneada y una lengüeta con forro de rizo para una estructura de apoyo. Además, posee un cuello de tobillo acolchado con exceso de material para minimizar el desperdicio.

Rothy’s RS01 Zapatillas

Para hacer estas zapatillas se usaron 28 botellas de plástico, agrega Rothy’s en su descripción.

Sus cordones son ajustables, en color blanco para combinar con las RS01.

Las suelas que utilizan las zapatillas de Pedro Pascal están hechas con goma resistente y ranuras, garantizando mayor tracción y durabilidad.

Las zapatillas Rothy’s RS01 pueden encontrarse en el portal oficial de la compañía (link en la parte superior) por un costo de 129 dólares, con un descuento de 50 dólares al precio original.