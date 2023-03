Prometido de Becky G reacciona a los rumores de infidelidad: “Le falté el respeto a la única persona que amo”

A pesar de aparentar ser una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento, Becky G y su prometido Sebastián Lletget han enfrentado los rumores de una infidelidad por parte del futbolista del FC Dallas.

Engaño de Sebastián Lletget a Becky G

Desde hace unas semanas atrás, Lletget fue acusado de haberle sido infiel a la cantante a unos meses de haberse comprometido en matrimonio. En redes sociales se expusieron las pruebas de él en una discoteca en Madrid sin Becky.

Rumores aseguran que la cuenta de Instagram, creada solo para exponer el engaño de Sebastián Lletget, fue hecha por una mujer española con la que el mediocampista habría engañado a su pareja. Inclusive le pidió a Becky G comunicarse con ella para mostrarle todas las pruebas que tiene de la infidelidad.

Sebastián aceptó la infidelidad

“Sebastián, tu novio, te engañó en febrero y tengo todas las pruebas. Te las puedo enviar al privado. Mucha prensa me está contactando porque no me quedaré callada”, compartió en la red social. Sin embargo, era un tema del que ni Becky ni Sebastián habían hablado.

Pero Sebastián salió a aceptar la infidelidad y pidió disculpas este lunes, 27 de marzo.

“Como atleta, siempre he tratado de mantenerme en un nivel más alto, reconociendo las bendiciones y los privilegios en mi carrera. Cuando reflexiono sobre los últimos 7 años de mi vida, sé en mi corazón que no podría haber logrado gran parte de mi crecimiento personal y profesional, y mucho menos superar los desafíos de mi vida sin el amor y el apoyo de Becky por parte de mi lado”, comenzó diciendo Lletget.

Aún ama a Becky G

“Sin embargo, detrás de esta abundancia, hay una realidad que he ocultado a todos los que me rodean. He luchado con el trauma personal y la ansiedad aguda agravada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones. Durante las últimas semanas, durante un momento que lamento profundamente, un lapso de 10 minutos en el juicio resultó en un complot de extorsión”.

“Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales lleno de más mentiras que cualquier verdad y publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida, la única persona a la que nunca debo dar por sentado o poner en riesgo”.

Entre líneas aceptó haberla lastimado y faltarle el respeto “a la única persona que amor más que a nada. Lo siento mucho”.