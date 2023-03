A pesar de las críticas, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez celebran 17 años de amor y callan a todos

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez tienen una relación sólida, y son una de las parejas más ejemplares del mundo del espectáculo.

La pareja se casó en el 2012, en una extravagante y hermosa boda de ensueño, y dos años después, en el 2014 tuvieron a su primera hija juntos, Aitana.

A lo largo de los años, la pareja ha recibido miles de críticas, por su forma de ser, por sus bromas, y hasta por la forma en la que crían a su hija.

Sin embargo, ellos han ignorado todos los ataques, y se han concentrado en ser felices, y vivir su amor al máximo, dando un gran ejemplo de amor, de esos de los que ya no hay ahora.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez y dan muestra de lo que es el amor verdadero

Fue hace 17 años que Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez comenzaron su hermosa historia de amor y lo festejaron por todo lo alto en sus redes sociales, dando un gran ejemplo.

Alessandra escribió en un amoroso mensaje en redes. “Un día como hoy, hace 17 años, llegaste a mi vida para transformarla, para mejorarla y para iniciar juntos la más hermosa y maravillosa aventura de vida”, dijo la famosa.

Y además le agradeció por ayudarla a cumplir sus sueños. “Gracias a ti y de tu mano, he realizado sueños que veía inalcanzables, he aprendido las más grandes lecciones, he crecido y sanado, he sentido y descubierto el amor más grande que existe y es contigo, amor de mi vida, que la vida es simplemente inmejorable. ¡¡¡Felices 17 años juntos!!! Happy 27 my love! TE AMO CON TODA MI ALMA ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ A&E”.

Por su parte Eugenio también le gritó su amor a todos y dijo “Happy anniversary @alexrosaldo ❤️♾️ Hace 17 años empezamos a escribir nuestra historia. Amo cada segundo que hemos compartido. Amo su sonrisa, amo su mirada… amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio… Ah, no, eso no!!! Pero sí su primer amor… #17años ”.

Alessandra y Eugenio prueban que su amor no tiene límites y no importa lo que digan sobre ellos, se muestran más fuertes y felices que nunca, dando ejemplo, y demostrando que tienen un amor de los que ya no hay, fiel, amoroso, detallista, y sobre todo, de verdad.