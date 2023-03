Andrea Tessa recordó la rabia que le causaba la insistencia de la prensa en sus años de fama

Una íntima y nostálgica conversación con Eduardo Fuentes tuvo la cantante e ícono televisivo de los 80 Andrea Tessa este lunes, cuando estuvo de invitada a “Buenas Noches a Todos”, donde abordó diversos temas de su vida profesional y personal, tal como se aprecia en el video del capítulo en YouTube.

Uno de éstos fue cuando Andrea se refirió a la rabia que le causaba la insistencia de los medios de comunicación en consultarle acerca de la maternidad.

“Hubo una época que en las entrevistas decía, por favor, no entremos en el tema… porque es un tema súper personal, porque quién sabe por qué no fui mamá”, explicó de entrada.

En ese sentido, enfatizó: “¿Por qué tengo que explicar por qué no fui mamá?”.

Cuidadosa de su vida privada

A continuación, aclaró que incluso es un tema de conversación que evita en su círculo más cercano.

“Siempre eludí, porque no tengo por qué. No me lo preguntan mis amigos más cercanos”. Además, argumentó que ella tampoco se entromete en la vida privada de los demás. “No voy a preguntarte, salvo que tú quieras contarme algo”, manifestó.

Sobre este punto, reveló que a lo largo de su trayectoria siempre ha intentado ser cautelosa en el manejo de su vida privada. Es más, confesó, que no fueron pocos los frescos que trataron de colgarse de su fama inventándose pololeos. Eso sí, aclaró, que aquellos que aparecieron en la prensa sí fueron reales.