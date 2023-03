Así ha sido la transformación física de Georgina Rodríguez tras su romance con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez pasó de ser una simple vendedora de Gucci a desfilar los looks más costosos y despampanantes en las distintas alfombras rojas, tras su romance con Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores mejores pagados del mundo, por lo que como ella misma indica luego de no tener nada lo ha tenido todo.

La influencer ahora cuenta con más de 40K de seguidores en Instagram por lo que cada uno de sus looks se convierten rápidamente en tendencia. Tras estrenar la segunda entrega de su serie en Netflix Soy Georgina donde comparte parte de su vida privada, se encuentra en boca de todos.

La modelo argentina es sinónimo de belleza, glamour y mucho lujo al ser imagen de distintas marcas de moda y muchos han notado la gran transformación que ha tenido tras su romance con CR7.

Así ha sido la transformación de Georgina Rodríguez

Rodríguez comienza a hacer su nueva vida en Arabia Saudí junto a su familia y no ha parado de presumir las joyas, carteras, lujos y looks y aunque no habla de sus retoques estéticos para muchos son bastante notorios.

Aunque muchos aseguran que la diva de 29 años no necesitaba de ningún retoque ante su rostro perfecto y su figura despampanante, ella ha decido hacerse algunas mejoras aunque no las ha confirmado de manera oficial.

Según el programa Viva la Vida la modelo española se ha sometido a una rinoplastia, un retoque de óvalo facial y pómulos, una marcación mandibular y un aumento de labios, por lo que su rostro luce más perfilado que hace unos años atrás.

Lo cierto, es que ella no escatima en gastos cuando de belleza se trata, por lo que estos arreglos no serían nada extraño ante su obsesión por la belleza y los lujos.