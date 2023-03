‘Avatar: The Way Of Water’ ya se encuentra en plataformas online. Aquí es donde la puedes ver

Después de casi 3 meses dominando las salas de cine, la reconocida y taquillera secuela de Avatar, finalmente llega a las plataformas streaming.

Como era de esperarse, los usuarios de Disney Plus serán los afortunados de disfrutar la nueva cinta de James Cameron, que recaudó la poderosa suma de $2.309.660.2364.

Los fanáticos ahora pueden agregar la película a su colección de películas digitales en una espectacular calidad 4K Ultra HD y audio Dolby Atmos inmersivo. Además, pueden disfrutar de más de tres horas de contenido adicional nunca antes visto con los cineastas, el elenco y el equipo.

Además de su estreno en Disney Plus, también se lanzó en versión On Demand, en los servicios de Apple TV, Prime Video, Vudu, Google Play y Movies Anywhere donde los usuarios pueden comprarla.

El fenómeno de ‘Avatar: The Way Of Water’

La secuela de Avatar, dirigida por James Cameron, se ha convertido en todo un fenómeno dentro de la industria cinematográfica, al posicionarse en el top 5 de las películas más taquillera de todos los tiempos en menos de 2 meses de su lanzamiento.

La cinta obtuvo gran reconocimiento a nivel de crítica especializada, donde se alaba los esfuerzos técnicos para ejecutar una ambiciosa obra, que ya se prepara para desarrollar una tercera, cuarta y hasta quinta parte.

En los premios Oscar la cinta obtuvo hasta cuatro nominaciones, entre las que se encontraban:

Mejor película: James Cameron y Jon Landau (Productores)

James Cameron y Jon Landau (Productores) Mejor diseño de producción : Dylan Cole y Ben Procter (diseño de producción) y Vanessa Cole (escenografía)

: Dylan Cole y Ben Procter (diseño de producción) y Vanessa Cole (escenografía) Mejor sonido : Julian Howarth, Gwendolyn Yates Whittle, Dick Bernstein, Christopher Boyes, Gary Summers y Michael Hedges

: Julian Howarth, Gwendolyn Yates Whittle, Dick Bernstein, Christopher Boyes, Gary Summers y Michael Hedges Mejores efectos visuales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett.

El único galardón que obtuvo fue el de Mejores efectos visuales.