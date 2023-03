“Eso pasa por publicar todo”: culpan a Becky G por infidelidad de su novio pero ella merece mejor

Desde hace días corrieron rumores de que el futbolista Sebastian Lletget le había sido infiel a su novia, la cantante Becky G a pocos meses de que se comprometieran.

Ahora, Lletget lanzó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que confirmaba que en efecto la engañó, reconoció sus malas decisiones y que toda la controversia estalló tras un intento de extorsión.

“En las últimas semanas, en un momento del que me arrepiento mucho, un lapso de 10 minutos de falta de juicio, terminó en una extorsión. Como esta persona no obtuvo lo que quiso, esto se convirtió en un espectáculo público de redes sociales lleno de más de publicaciones, de mentiras que verdades dirigidas al amor de mi vida, la persona a la que nunca debí dar por sentado”, escribió Lletget.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”.