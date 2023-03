La muñeca de trapo tiene mejor vida que una ‘moza’: estos son los beneficios de los que goza Natalia Ortiz, nombre con el que fue bautizada esta fiel acompañante del bogotano Cristian Montenegro quien decidió formar toda una familia con ella luego de varias decepciones amorosas.

Y es que luego de saberse esta tan perturbadora noticia, no hay quién no haya opinado sobre ello, incluso algunos usuarios en redes se han dado a la tarea de analizar o exponer todos los beneficios que goza esta “mujer” a quien no temen mostrar en público, pues hasta hace sus diligencias y paseos con ella, sin escatimar en nada.

Cristian Montenegro junto a su familia de muñecos (Captura de pantalla )

En TikTok causó indignación como una chica le abre los ojos a muchas otras, pues ella asegura que no se burlen mucho de esta muñeca, pues a ella le compran ropa, le llevan a comer, la invitan al cine e incluso tiene un techo seguro donde vivir, mientras que al resto de las mortales solo las sacan al motel y no suelen regalarle los lujos que tiene “Nathy”.

La muñeca de trapo tiene mejor vida que una ‘moza’

“No encuentro falla en su lógica”, “La presumen más que a otras”, “Le responde por los hijos”, “Se te olvidó decir que siempre la llevan cargada y cuidando que no se tropiece con nada ni nadie, mientras yo tengo que subirme sola al carro”, “La tratan como una verdadera reina”, “Dolió, pero la verdad duele”, fueron algunos comentarios que generó este video que se hizo viral, pues en él reiteran que la muñeca de trapo tiene mejor vida que una ‘moza’.

No en vano Cristian vive plenamente con ella y toda la familia que ha creado, con la que se siente seguro, pleno y feliz. Incluso, él no teme en salir a las calles con ella a pesar de las insistentes miradas de las personas. También es de los que sube al Transmilenio para ir de un lado a otro y hasta tiene salidas nocturnas románticas con su amada quien lleva una vida de reina, mejor que la de otras chicas que sostienen una relación con hombres de carne y hueso.