Sabrina Sosa confesó que no se cierra al amor con Roberto Cox: “Uno nunca sabe, el futuro no lo veo aún”

Hace solamente un par de días que comenzaron los rumores de un posible romance entre Roberto Cox y Sabrina Sosa. Sin embargo, fue la misma trasandina quien desmintió que tuvieran un vínculo más allá de la amistad, aunque no se cerró a una posible relación.

Todo comenzó cuando el panelista de “Zona de Estrellas”, Hugo Valencia, se comunicó con la argentina para conocer su versión de los hechos: “Yo te quiero aclarar que no fue una cita, con Roberto somos amigos hace ya un buen tiempo y, ojo, no es primera vez que hacemos algo juntos”.

En la misma línea, el periodista le consultó sobre si existía algo más que una amistad, a lo que Sosa respondió: “Por el momento amigos, él está soltero y yo también, pero eso no dice nada tampoco, yo tengo amigos hombres sin tener necesariamente algo amoroso, pero bueno Hugo, uno nunca sabe, el futuro no lo veo aún”, aseguró y dejó la puerta abierta para un posible romance.

Asimismo, Sabrina aseguró que: “Yo no me cierro al amor, pero para avanzar con alguien, tengo que estar muy segura, o al menos lo que más pueda, he tenido experiencias difíciles. Entonces, si bien, quiero rehacer mi vida, no me lanzo con nadie que no sienta conocer bastante”, concluyó.