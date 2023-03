Adele anunció más shows en Las Vegas y de ellos saldrá una película

(Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/AP)

Desde el pasado mes de noviembre del 2022, el Colosseum del Caesars Palace ha sido la casa artística y por qué no decirlo, también de tiempo completo para la cantautora británica, Adele, lugar que albergó durante cuatro meses a miles de personas en la ciudad de Las Vegas, para apreciar la calidad artística e imponente voz de una de las mejores intérpretes del momento y de la última década a nivel mundial.

Ahora que ya culminó con su calendario musical establecido, en su momento de descanso la artista de 34 años confirmó que volverá a la “Ciudad del Pecado” para efectuar otra serie de conciertos en el mismo lugar a partir del próximo mes de junio y hasta finales del presente año 2023.

La noticia vino también acompañada con una gran sorpresa que alegro a sus millones de seguidores: De todos los conciertos realizados en la capital de Nevada en los Estados Unidos, se hará un recopilatorio con las mejores interpretaciones para convertirlo en una película para que sea apreciada por las personas que no tuvieron la suerte y oportunidad de hacer acto de presencia.

“Weekends With Adele”

El anuncio de la película “Weekends With Adele”, fue realizada por la misma cantante el pasado domingo 26 de marzo en su cuenta oficial de la red social, Instagram. A pesar que distintos medios especializados en música aseguran que la cinta será un recopilatorio de varios conciertos en Las Vegas, hay una gran posibilidad y rumor que va tomando bastante fuerza de que se trataría de un único concierto y que, hasta ahora, no se ha definido la fecha exacta.

“Tocar para 4000 personas durante 34 noches no es suficiente y lo sé, sé que no es suficiente. Voy a volver”, fueron las palabras de Adele para confirmar su regreso al The Colosseum del Caesars Palace. Cabe destacar que, en su primera fase de concierto en Las Vegas, Adele tuvo que parar varias veces sus presentaciones para explicar que estaba pasando por un proceso de fuertes dolores de espaldas debido a que sufre de ciática.