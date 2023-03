“Con depresión quedé”: Las reacciones a la “narcisista” serie de Georgina Rodríguez donde presume sus lujos

Georgina Rodríguez se encuentra disfrutando del éxito rotundo que ha tenido la segunda temporada de su documental Soy Georgina, de Netflix, al posicionarse dentro de lo más visto de la plataforma y lo más comentado en redes sociales.

La argentina se encargó de mostrar una parte de su vida con Cristiano Ronaldo y logró sensibilizar a muchos con el lamentable fallecimiento de uno de sus gemelos, pero también ha causado indignación por su extravagante estilo de vida.

La influencer pasó de ser una simple vendedora de una tienda Gucci a desfilar los outfits más costosos de la casa de moda y de muchas más, lo que la ha llevado a ser una de las modelos más buscadas del medio del espectáculo y cada uno de sus looks logran marcar tendencias.

Las reacciones a la lujosa vida de Georgina Rodríguez

Entre joyas, paseos, viajes, carteras, zapatos, looks costosos, mansiones, autos de último modelo, aviones privados, yates, fiestas y manjares vive Georgina, al ser la pareja de uno de los jugadores mejores pagados del mundo por lo que pueden tener todo lo que desean en cuestión de minutos.

Ella misma dejó claro que se ha acostumbrado a recibir distintos regalos costosos por lo que cada vez es más difícil para el jugador luso y sus allegados sorprenderla.

En cada capitulo se puede apreciar su gran guardarropa repleto de prendas y accesorios de todas las marcas, modelos y colores, situación que ha llevado a la depresión a más de un espectador al comparar sus vidas con la de Gio.

Te recomendamos: La transformación física de Georgina Rodríguez tras su romance con Cristiano Ronaldo en 5 fotos

Al menos tres mansiones tiene la pareja a su disposición y en sus cocheras Gio cuenta con exclusivos vehículos como dos Ferrari F12 (una blanca y otra negra), dos Lamborghini Aventador (uno blanco y otro negro), un McLaren Senna, un Range Rover Sport, un Mercedes-AMG 63, tres Bugatti (un Chiron, un Veyron y un Centodieci), un Rolls-Royce Cullinan y un Chevrolet Camaro, entre otros.

Son distintos los comentarios que han colgado en redes sociales de las opiniones sobre el documental el cual muchos consideran un acto de banalidad, meintras que otros deciden bromear con sus “infelices vidas”.

@mega_tv 🎄🎁 Cristiano Ronaldo recibió un lujoso regalo de parte de su esposa, Georgina Rodríguez, la influencer le regaló un vehículo marca Rolls Royce Dawn 2022. Cristiano agradeció el gran detalle de su pareja que compartió el momento en su cuenta de #Instagram con el siguiente mensaje: “Gracias mi amor”. De acuerdo al mercado internacional, el precio del modelo está evaluado en más de 250 millones de pesos. Y a ti, ¿qué te regalaron? 👇 ♬ sonido original - Mega

“Ella te recuerda que tan pobre eres”, “No lo termine para no caer en depresión”, “Todas queremos ser Georgina”, “Me recordó todos los viajes y lujos que no puedo tener”, “Nos recuerda lo duro que es viajar en metro y llevar la comida en un taper... quiero ver más temporadas para seguir con mi psicóloga de cabecera”, “Con un reloj de los que ella tiene puedo comprar casa, carro, montar un negocio y todavía me sobra plata pa viajar”, comentan.