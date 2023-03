“Lo que quiero es brillar”: Lisandra Silva confirma su regreso al repechaje de “Aquí se Baila” con la ayuda de Raúl Peralta

Luego de ser eliminada hace un par de semanas, Lisandra Silva quiere volver con todo a la competencia de “Aquí se baila” y para cumplir su objetivo utilizará su mejor carta, su pareja, Raúl Peralta.

Cabe recordar que la modelo cubana tuvo que abandonar el programa de Canal 13 tras perder en el duelo de eliminación contra Claudio Moreno.

Aunque el repechaje aún no tiene fecha, la influencer está preparándose con todo para su posible ingreso: “Cuando recién entré no quería mezclar las cosas, que se sintiera que hay favoritismos de algún tipo, por eso nunca le pedí ayuda. Además él estaba con mucho trabajo en esa época y no quería cargarlo. Pero ahora tiene tiempo de venir acá a asesorarme y de ayudarme en la academia también”, contó Lisandra a La Cuarta.

“Él tiene un ojo increíble y con sólo un par de tips puede cambiar todo”, aseguró Lisandra y por eso Raúl estuvo presente en el primer ensayo para darle algunos consejos.

La mejor ayuda

Asimismo, Silva explicó los motivos por los cuáles no la ayudó en su primera aparición en el programa: “No nos habíamos metido a trabajar juntos porque a veces aquello de lo que vives y que haces tanto tiempo es precisamente lo que no quieres hacer en familia”, sostuvo.

“Después de su primera aventura en el programa me pidió ayuda más directa, de estar con ella en la sala de ensayo. Y la conozco, sé cuando se siente cómoda, cuando lo está disfrutando y está dando todo su potencial”, afirmó.

“No me importa lo que digan. Ahora no me importa nada, puede que quede o puede que no en el repechaje, y lo que quiero es brillar. Pretendo que los jueces se levanten de su silla y aplaudan cuando me vean bailar”, indicó Lisandra, haciendo alusión a los rumores de separación.