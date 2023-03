Mauricio Flores y la lucha de su familia: su esposa padece cáncer de mama

Mauricio Flores no lo está pasando nada de bien, pero no sólo ahora, sino que hace varios meses. Si bien ahora el tema es la salud de su hija Danika, quien se encuentra grave tras haber sufrido un accidente cerebrovascular, la salud dentro de su familia hace rato viene siendo una preocupación constante.

La esposa del comediante, Ximena Toledo, padece cáncer de mama. En noviembre del año pasado, Flores se refirió en Canal 13 a este tema. “Para mí fue un palo en la cabeza cuando me dijeron que estaba enferma. Ella es el pilar nuestro”.

En conversación con “De tú a tú”, indicó que “cuando pasa todo esto, se me pasaron miles de rollos por la cabeza, de no volverla a tener más. Yo de verdad reconozco que soy bien mamón en ese sentido. Yo no sería nada sin mi señora, porque ella es mi cable a tierra. Si no estuviera ella, yo quizás dónde estuviera”.

Danika internada

Su hija de 25 años, licenciada de obstetricia, sufrió un accidente cerebrovascular el pasado lunes que la ha mantenido en estado crítico de salud.

“Esperamos que salga pronto de esta condición, está entubada y sedada”, explicó Mauricio en su cuenta de Instagram. Asimismo, agradeció las muestras de cariño y las cadenas de oración que se han hecho por ella.

“Cuando buenas personas envían buenas vibras y buenos deseos, se provoca una reacción positiva, eso es la Ley de la Atracción. Infinitas gracias a todos”, expresó el comediante en su publicación.

