Mientras llaman “diosa” a esposa de Adam Sandler por sexy look, critican al actor por su outfit informal

Adam Sandler no solo es un gran actor, también es el mejor esposo y formó una hermosa familia con la también actriz Jackie Sandler.

La pareja tiene 20 años de casados y muchos más como novios, y tuvieron dos hermosas hijas Sadie y Sunny, y han demostrado ser una familia muy unida.

El actor no va sin su esposa a ningún lado, ni siquiera a trabajar, pues siempre pone como condición que Jackie y sus hijas puedan estar con él a donde tenga que ir a grabar.

Sin embargo, Adam ha sido criticado por su estilo, y mientras a su esposa la alaban, a él le llaman “el peor vestido”, especialmente por sus más reciente looks en el estreno de su nueva película Misterio a bordo 2.

El look por el que alaban a esposa de Adam Sandler y a él lo critican

Este martes fue el estreno de la película Misterio a bordo 2 en Los Ángeles y por supuesto estuvo Adam Sandler, quien es protagonista, junto a Jennifer Aniston.

Su esposa Jackie estuvo en el estreno para apoyarlo, como siempre lo hace, y se robó las miradas con su look, opacando a muchas actrices.

Jackie Sandler llevó un minivestido negro que combinó con unas pantimedias, blazer, y le dio un toque de elegancia y estilo con unos stilettos en el mismo tono.

La esposa del famoso actor se llevó todos los halagos con este look tan elegante y chic, y su cabello lo llevó suelto, con ondas marcadas.

Por su lado, Adam Sandler parece que iba a un juego de basquetball, o a un desayuno, pues llevó unos pantalones en tono beige, con una sudadera gris, y unos tenis azules.

Sus fans lo llamaron “el peor vestido”, pues se veía muy informal para el estreno de una película, mientras que su esposa, y Jennifer Aniston brillaron con sus atuendos.

“Su esposa es una muñeca, pero él que mal vestido”, “tan buen actor, pero no se sabe vestir, que horrible fue”, “su esposa es hermosa, y su look wow, pero él no le hace justicia”, “su esposa parece una modelo, y él un indigente”, y “ella se ve como una diosa, pero Adam que feo look, parece que iba a jugar”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, así es el estilo de Adam Sandler, así lo hemos visto en algunas entrevistas que ha ofrecido por el estreno de la película, y siempre va muy cómodo e informal.